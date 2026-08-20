Мобилизация в Украине продолжается, а для призыва на военную службу военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и получить заключение о пригодности к военной службе.

Однако законодательство предусматривает перечень заболеваний и состояний, которые в зависимости от их степени и влияния на организм могут служить основанием для признания человека непригодным к военной службе.

С каким зрением не берут в армию и с какими болезнями глаз не могут мобилизовать, Факты ICTV разбирались вместе с адвокатом Адвокатского бюро Ивана Хомича Еленой Воронковой.

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С какими болезнями зрения не мобилизуют

Вопрос о критериях установления степени пригодности лица к прохождению военной службы не утихает, более того, с каждым годом полномасштабного вторжения только обостряется.

Перечень болезней, степень их выраженности и влияния на организм личности определен в приказе Министерства обороны Украины №402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Список, с которыми болезнями глаз не мобилизуют, содержится в приложении к приказу.

Болезням, связанным с глазами, посвящена 7 глава. Вместе с тем, перечень постоянно уточняется и редактируется, поэтому для оценки конкретной ситуации нужно каждый раз проверять актуальность данных.

Адвокат напомнила, что к болезням глаз, содержащимся в указанном приказе, относятся:

болезни век, слезного аппарата, орбиты и конъюнктивы, недостатки их развития;

болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения, дегенеративные заболевания), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей, другие болезни глаза и его придаточного аппарата, отслоение и разрыв сетчатки, все формы глаукомы, зрительные расстройства, связанные с болезнями мышц глаза, нарушением содружественных движений;

все формы косоглазия, нарушения рефракции и аккомодации;

расстройства зрения и слепота, состояния после перенесенных острых заболеваний глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.

С каким зрением не берут на войну

— Для того чтобы человека не мобилизовали, лучше, имея на руках свежие и актуальные выписки из больницы, идти на ВВК самостоятельно, поскольку, если человек будет задержан как нарушитель правил военного учета, то достаточно непросто будет доказать реальное состояние здоровья даже при наличии актуальных документов, — посоветовала эксперт.

Адвокат рассказала, что вместе с тем, с большей долей уверенности на списание, то есть признание непригодными к прохождению службы, могут рассчитывать лица, имеющие выраженные анатомические изменения или недостатки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах.

Признать непригодными могут лиц, которые:

имеют болезни составляющих глаз, резко выраженные с прогрессирующим, значительно выраженным снижением зрительных функций и частыми обострениями на обоих глазах, отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на одном или обоих глазах с прогрессирующим и (или) значительно выраженным снижением зрительных функций и (или) после безуспешного хирургического лечения;

глаукома в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр, слепота одного или обоих глаз;

отсутствие одного или обоих глазных яблок.

— Понимаю недоверие военнообязанных к объективности вывода врачей, однако есть процедура обжалования, и гораздо проще это сделать по собственной инициативе, — отметила адвокат.

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