Мобілізація в Україні триває, а для призову на військову службу військовозобов’язаний має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та отримати висновок про придатність до військової служби.

Проте законодавство передбачає перелік захворювань і станів, які залежно від їхнього ступеня та впливу на організм можуть бути підставою для визнання людини непридатною до військової служби.

З яким зором не беруть в армію та з якими хворобами очей не можуть мобілізувати, Факти ICTV розбиралися разом з адвокатом Адвокатського бюро Івана Хомича Оленою Воронковою.

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З якими хворобами зору не мобілізують

Питання щодо критеріїв встановлення ступеня придатності особи до проходження військової служби не вщухає, ба більше, з кожним роком повномасштабного вторгнення тільки загострюється.

Перелік хвороб, ступінь їхньої вираженості та впливу на організм особи визначено у наказі Міністерства оборони України №402 Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Перелік, з якими хворобами очей не мобілізують, міститься у додатку до наказу.

Хворобам, пов’язаним з очима, присвячено 7 розділ. Разом із тим перелік постійно уточнюється та редагується, тому для оцінки конкретної ситуації треба щоразу перевіряти актуальність даних.

Адвокатка нагадала, що до хвороб очей, які містяться у зазначеному наказі, належать:

хвороби повік;

сльозового апарату, орбіти та кон’юнктиви, вади їхнього розвитку;

хвороби склери, рогівки (рубці та помутніння, дегенеративні захворювання), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (усі види катаракти), судинної оболонки;

хвороби скловидного тіла та очного яблука;

неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва та зорових шляхів, інші хвороби ока та його придаткового апарату, відшарування та розрив сітківки, усі форми глаукоми, зорові розлади, пов’язані з хворобами м’язів ока, порушенням співдружніх рухів;

усі форми косоокості, порушення рефракції та акомодації;

розлади зору та сліпота, стани після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарату або хірургічного лікування.

З яким зором не беруть на війну

— Для того, щоб особу не мобілізували, краще, маючи на руках свіжі та актуальні виписки з лікарні, йти на ВЛК самостійно, оскільки, якщо особу буде затримано як порушника правил військового обліку, то досить непросто буде довести реальний стан здоров’я навіть за наявності актуальних документів, — порадила експертка.

Адвокатка розповіла, що разом із тим, з більшою долею впевненості на списання, тобто визнання такими, що є непридатними до проходження служби, можуть розраховувати особи, які мають виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах.

Визнати непридатними можуть осіб, що:

мають хвороби складових очей, різко виражені з прогресуючим, значно вираженим зниженням зорових функцій та частими загостреннями на обох очах, відшарування та розрив сітківки будь-якої етіології на одному або обох очах з прогресуючим та (або) значно вираженим зниженням зорових функцій та (або) після безуспішного хірургічного лікування;

глаукому у розвиненій і подальших стадіях на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр, сліпота одного або обох очей;

відсутність одного чи обох очних яблук.

— Розумію недовіру військовозобов’язаних до об’єктивності висновку лікарів, однак є процедура оскарження, і значно простіше це зробити за власної ініціативи, — зазначила адвокатка.

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