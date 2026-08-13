Для того, чтобы человека могли мобилизовать, он должен быть пригоден к военной службе по состоянию здоровья. Степень годности определяет военно-врачебная комиссия, которая оценивает имеющиеся заболевания и нарушения функций. Однако при определенных состояниях здоровья человека могут признать непригодным к военной службе.

Факты ICTV расспросили адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елену Воронкову, могут ли мобилизовать с болезнями зубов и десен и другими заболеваниями полости рта.

С какими болезнями зубов или десен не могут мобилизовать

Адвокат рассказала, что нормативы по заболеваниям, которые дают возможность установить лицу непригодность к прохождению службы, или ограничения по прохождению службы изменялись.

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Степень повреждения или недостатков здоровья, которые берут за основу также менялись, поэтому на сегодняшний день мы имеем следующие показатели по определению степени годности лица при наличии у него заболеваний зубов или полости рта.

Эти заболевания закреплены в статьях 49-51 Расписания болезней, утвержденного приказом Минобороны № 402 Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Указанные статьи включают в себя достаточно широкий перечень заболеваний:

болезни полости рта, слюнных желез и челюстей К00-К14;

нарушение развития и прорезывания зубов, ретинированные и импактные зубы, кариес зубов, другие болезни

твердых тканей зубов, болезни пульпы и периапикальных тканей, другие повреждения зубов и их опорного аппарата;

кисты участка рта;

другие болезни челюстей;

болезни слюнных желез, стоматит и связанные с ним поражения, болезни губы, слизистой рта и языка), и гингивит и болезни пародонта К05, другие поражения десен и беззубого альвеолярного отростка К06, и челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса К07.

Болезни зубов, с которыми не могут мобилизовать

Вместе с тем, из всего этого перечня ограниченное количество дает основания для признания лица непригодным к прохождению службы.

— В частности, это лица, имеющие челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и языковой функций, — подчеркнула адвокат.

Могут мобилизовать, если нет зубов

Экспертка рассказала, что к ранее ограниченно пригодным, а сейчас – пригодным к службе в тыловых частях и частях обеспечения относятся лица, у которых имеются такие же аномалии, но имеющие менее выраженный характер, то есть аномалии с умеренными и незначительными нарушениями дыхательной, обонятельной, глотательной и речевой функций.

Все остальные заболевания, хотя и предусмотрены в статьях, однако, они не влияют на способность личности проходить военную службу.

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