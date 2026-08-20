Під час воєнного стану в Україні діє перелік хвороб, з якими військовозобов’язану особу не можуть мобілізувати. До них належать й захворювання хребта.

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З якими хворобами хребта не мобілізують: перелік

Придатність до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК). Придатність до військової служби та перелік хвороб, з якими не мобілізують визначається згідно з наказом Міністерства оборони України № 402.

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Наявність певного діагнозу ще не означає, що військовозобов’язаного визнають непридатним до військової служби. Під час проходження військово-лікарської комісії враховують не лише саме захворювання, а й те, наскільки воно порушує роботу органів і систем та впливає на стан здоров’я людини.

Такий підхід передбачений наказом Міністерства оборони №402 та Розкладом хвороб, який є його додатком. У багатьох статтях Розкладу придатність визначається саме залежно від ступеня функціональних порушень — значних, помірних або незначних.

Тобто два військовозобов’язані з однаковим діагнозом не обов’язково отримають однаковий висновок ВЛК. Комісія оцінює, як саме захворювання проявляється у конкретної людини, наскільки воно обмежує функції організму та чи перешкоджає проходженню військової служби.

В самому Розкладі хвороб можна побачити різні рішення для одного й того самого захворювання залежно від тяжкості порушень. Наприклад, при значних порушеннях функцій може бути встановлена непридатність із виключенням з військового обліку, при помірних — придатність до служби в окремих військових частинах, а при незначних порушеннях людина може бути визнана придатною.

Тому питання, чи є у людини певний діагноз, лише частина оцінки. ВЛК встановлює, які саме функціональні порушення він спричинив і наскільки вони виражені.

Перелік хвороб хребта, з якими можуть визнати непридатним:

інфекційні артропатії (М00-М15) — хвороба Рейтера, піогенні артрити, реактивні артропатії;

анкілозивний спондилоартрит (М45);

запальні поліартропатії (М05-М15) — синдром Фелті, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, подагра, кристалічні артропатії, серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, ревматоїдний васкуліт, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит;

системні хвороби сполучної тканини (М30-М36) — системний склероз, хвороба Бехчета, сухий синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, дифузний еозинофільний фасціїт;

хвороби м’яких тканин (М60-М79) — ураження плеча, бурсопатії, ентезопатії, хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків;

артрози та інші ураження суглобів (М15-М19, М22-М25) — гонартроз, коксартроз, поліартроз та інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів;

фібробластичні порушення (М72);

дефекти та деформації пальців стопи та кисті (S60-69, S90-99);

набуті деформації кінцівок (Т11, Т13, Т92, Т93), а також набута плоскостопість (М20-М21);

стеопатії й хондропатії (М80-М94) — хвороба Педжета, остеомаляція у дорослих, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, остеонекроз, юнацькі остеохондрози кісток (окрім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща;

хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки (М40-М54) – сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, кіфоз і лордоз, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії.

Стаття 65 наказу стосується військовозобов’язаних, які відновлюються після гострого захворювання, загострення хронічної хвороби кістково-м’язової системи або сполучної тканини, а також після хірургічного втручання.

У таких випадках ВЛК може тимчасово визнати людину непридатною до військової служби, якщо їй необхідні подальше лікування, відпустка за станом здоров’я або звільнення від виконання службових обов’язків.

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