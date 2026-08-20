Верховна Рада України ухвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб – до 31 жовтня 2026 року. У цей період всі чоловіки призовного віку, які за рішенням військово-лікарської комісії визнані придатними до військової служби, можуть отримати мобілізаційне розпорядження.

З якими хворобами не мобілізують під час дії воєнного стану, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Перелік хвороб, які звільняють від мобілізації, – повний список

Нагадаємо, що скасовано статус обмежено придатного до військової служби. Тепер в Україні більше не діє такий статус, у зв’язку з чим військово-лікарська комісія зможе зробити тільки два висновки придатності до військової служби:

Зараз дивляться

придатний; непридатний.

Так особи, які мали статус обмежено придатного повинні впродовж 9 місяців із моменту публікації закону повторно пройти військово-лікарську комісію, за результатами якої буде надано новий висновок.

Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров’я до військової служби військовослужбовців, військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Якщо у людини є захворювання з переліку хвороб, то вона може бути звільнена від мобілізації.

За словами адвоката Катерини Аніщенко, саме лікар ВЛК видає документ з постановою, в якій вказано про придатність або непридатність до проходження служби. Діагноз не є вирішальним фактором. Адже при визначенні придатності до військової служби оцінюють не сам діагноз, а те, наскільки він впливає на повсякденне життя та порушує функціональність організму.

Сам діагноз не гарантує непридатність: що оцінює ВЛК

Наявність навіть серйозного захворювання не означає, що військовозобов’язаного автоматично визнають непридатним до військової служби. Під час медичного огляду ВЛК дивиться передусім на те, наскільки хвороба порушує функції організму та чи впливає на здатність людини виконувати військові обов’язки.

Саме такий принцип закладений у наказі Міністерства оборони №402 та Розкладі хвороб. У ньому висновок про придатність у багатьох випадках залежить від ступеня функціональних порушень — значного, помірного чи незначного.

Тому однаковий діагноз у двох людей не обов’язково означатиме однаковий висновок ВЛК. Якщо захворювання спричинило значні порушення роботи організму, це може бути підставою для непридатності. За помірних порушень людину можуть визнати придатною до служби у підрозділах забезпечення, ТЦК та СП або навчальних центрах. Якщо ж діагноз не призводить до істотних функціональних обмежень і людина здатна повноцінно виконувати необхідні функції, її можуть визнати придатною до військової служби.

Тобто важливий не лише сам факт наявності хвороби, а насамперед те, наскільки вона впливає на функціональний стан організму. Саме це може визначити остаточний висновок військово-лікарської комісії.

Інфекційні та паразитарні хвороби, які звільняють від мобілізації

Повністю непридатними до військової служби визнаються особи, яким встановлено діагноз:

активний прогресуючий туберкульоз із розпадом легеневої тканини;

активний, прогресуючий туберкульоз інших органів (окрім легенів);

тяжкі форми вірусних гепатитів зі значним порушенням функцій організму, які важко піддаються лікуванню;

ВІЛ з імунною декомпенсацією в ІV стадії.

Виявлені інфекції, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз тощо), є підставою для рішення ВЛК про тимчасову непридатність і необхідність лікування.

У разі виявлення інших інфекційних і паразитарних хвороб ВЛК може відтермінувати його мобілізацію для проходження лікування.

Новоутворення, які звільняють від мобілізації

Онкологічні захворювання можуть бути причиною для визнання непридатності тільки у важких випадках зі значним порушенням функцій організму:

злоякісні новоутворення з метастазами та неоперабельний стан;

онкологічні хвороби лімфоїдної тканини, крові та споріднених їм тканин зі значними змінами у складі крові (лімфогранульоматоз, мієлома, лейкози, мієлодиспластичний синдром тощо), що прогресують;

доброякісні пухлини будь-якої локалізацій зі значними порушеннями функцій організму.

Військовозобов’язані після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень, визнаються имчасово непридатними, такими, що потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків.

Військовозобов’язані, в яких діагностовано новоутворення (злоякісні чи доброякісні) у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування під час воєнного стану визнаються придатними.

Хвороби крові та кровотворних органів, які звільняють від мобілізації

У більшості випадків військовозобов’язані з хворобами крові та кровотворних органів визнаються придатними, обмежено придатними та непридатними.

Військовозобов’язані після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування визнаються тимчасово непридатними.

Повністю непридатними стають лише ті особи, чий стан діагностується як швидко прогресивний і декомпенсований (зі значним порушенням функцій органів і систем).

До переліку хвороб крові та кровотворних органів належать:

усі види анемій;

порушення згортання крові;

пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна);

геморагічні стани (підвищена кровоточивість);

агранулоцитоз;

хвороби селезінки;

порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити).

Ендокринні хвороби, розлади харчування та обміну речовин, які звільняють від мобілізації

Патології органів ендокринної системи, обмінні розлади та порушення обміну речовин можуть бути підставою для визнання непридатності тільки у випадках зі значним порушенням функцій.

З помірними порушеннями функцій чоловіків визнають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Також військовозобов’язаних можуть визнати тимчасово непридатними, якщо є стани після перенесених гострих захворювань або хірургічного лікування з приводу хвороб ендокринної системи та прирівняних станів.

До таких хвороб належать:

хвороби щитоподібної залози (за винятком новоутворень);

цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози;

патології інших ендокринних залоз;

виснаження внаслідок недостатнього харчування;

ожиріння;

функціональна гіпербілірубінемія;

ліпоматоз тощо.

Розлади психіки та поведінки, які звільняють від мобілізації

Військовозобов’язаного визнають непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку за тяжко та помірно виражених стійких психічних розладів:

усі види деменції, органічний амнестичний синдром;

розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;

синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів);

ендогенні психози з часто повторюваними фазами (шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою);

невротичні стани, пов’язані зі стресом (фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота);

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов’язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, які не зумовлюють залежність);

розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні);

розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні, істеричні та інші);

розлади звичок і спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;

специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;

глибока й тяжка розумова відсталість.

Хвороби нервової системи, які звільняють від мобілізації

Військовозобов’язані з патологіями нервової системи визнаються непридатними до військової служби у випадках зі значними порушеннями функцій, що швидко прогресують:

запальні хвороби центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребтовий абсцес);

хвороби ЦНС, що прогресують (системні атрофії, дегенеративні хвороби, паралічі й паралітичні стани, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, дистонії (окрім вегетосудинної), ДЦП, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші);

епілепсія за наявності частих нападів або виражених психічних розладів;

хвороби периферичної нервової системи, пов’язані з ураженням нервів, порушенням іннервації та больовим синдромом (нейропатії, міастенії, міопатії, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші), що швидко прогресують.

Хвороби ока, які звільняють від мобілізації

Непридатними до військової служби з виключенням із військового обліку визнаються ті особи, що мають:

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби усіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах, з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр;

сліпота одного або обох очей;

відсутність одного чи обох очних яблук .

Тимчасово непридатними (потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків) є люди зі станом після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування.

Слід зазначити, що повністю придатними до проходження військової служби визнаються особи, в яких діагностовано:

незначно виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви, помірні або незначно виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти, кон’юнктиви на одному або обох очах без порушення зорових або рухових функцій очей;

офтальмогіпертензія на одному або обох очах;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 3,0 дптр і до 6,0 дптр;

астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах більше 2,0 дптр і до 3,0 дптр;

дихромазія, аномальна трихромазія будь-якого типу.

Хвороби вуха, які звільняють від мобілізації

Більшість хвороб вуха є підставою для визнання особи придатною або непридатною у період воєнного стану.

Непридатним військовозобов’язаного можуть визнати у випадку виявлення таких хвороб:

стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота;

двобічне тяжке і глибоке (3-4 ступеня) порушення слухової функції;

глухота на одне вухо та тяжка приглухуватість на друге;

двобічна тяжка приглухуватість, що прогресує;

приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними і екстраауральними проявами.

Хвороби системи кровообігу, які звільняють від мобілізації

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються особи, в яких діагностовано:

серцеву недостатність II-Б-III стадії;

гіпертонічну хворобу III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;

цереброваскулярні хвороби зі значними порушеннями функцій (інфаркт, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризми артерій, церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань);

хвороби артерій зі значними порушеннями кровообігу та функцій (атеросклероз, стеноз, аневризма, розширення або розшарування головних артерій, емболія і тромбоз аорти);

хвороби периферичних судин зі значними порушеннями кровообігу та функцій (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт);

набутий артеріовенозний свищ;

спадкова гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус;

хвороби вен, лімфатичних судин і вузлів зі значними порушеннями кровообігу та функцій (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз, емболія; варикозне розширення вен, лімфаденіт, наслідки хірургічних втручань).

Хвороби органів дихання, які звільняють від мобілізації

ВЛК визнає непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку тих, у кого діагностовано:

стенози гортані;

парези й паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання;

тяжка форма спастичної дисфонії;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (бронхіт, емфізема, обструктивна хвороба легенів, бронхоектатична хвороба);

хвороби легенів, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші);

хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (абсцес легені та середостіння, піоторакс тощо);

тяжка персистуюча бронхіальна астма.

Хвороби органів травлення, які звільняють від мобілізації

Мобілізації в період воєнного стану не підлягають військовозобов’язані, які мають такі хвороби ЖКТ у важкій формі зі значним порушенням функцій:

щелепно-лицьові аномалії (окрім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки та апендикса (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші);

неінфекційний ентерит та коліт (хвороба Крона, виразковий коліт);

інші хвороби кишківника та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші);

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки;

хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз);

хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші);

усі види гриж (пахова, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі черевної порожнини).

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини, які звільняють від мобілізації

Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються особи, в яких підтверджено:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатку звичайну;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

псоріатичну еритродермію.

З усіма іншими шкірними захворюваннями ВЛК приймає рішення про придатність або тимчасову непридатність у період дії воєнного стану.

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, які звільняють від мобілізації

Рішення ВЛК про непридатність до військової служби приймається, якщо діагностовано нижченаведені хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини:

інфекційні артропатії зі стійкими і значними змінами (гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера);

запальні поліартропатії зі значним порушенням функцій (ревматоїдні артрит, васкуліт та бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра);

системні хвороби сполучної тканини зі значним порушенням функцій (поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасціїт тощо);

важка форма анкілозуючого спондилоартрита;

артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій;

хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків зі значними порушеннями функцій;

остеопатії і хондропатії зі значними порушеннями функцій (остеопороз, остеомаляція, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета та інші);

набуті деформації та дефекти пальців та кінцівок зі значними порушеннями функцій;

двостороння ампутація кінцівок на будь-якому рівні або одностороння ампутаційна кукса нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;

хвороби хребта зі значними порушеннями функцій (викривлення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків та інші).

Хвороби сечостатевої системи, які звільняють від мобілізації

За рішенням ВЛК з військового обліку виключаються особи, що страждають на такі патології сечостатевої системи:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок (нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії);

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій (обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші);

хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій (гіперплазія, аденома, та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів);

запальні хвороби органів малого тазу у жінок зі значними порушеннями функцій (сальпінгіт, оофорит, запалення матки або шийки матки, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви і вульви);

незапальні хвороби жіночих статевих органів зі значними порушеннями функцій (ендометріоз, випадіння статевих органів, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, кіста яєчника або жовтого тіла, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, ерозія та дисплазія шийки матки тощо).

Вади розвитку й хромосомні порушення, які звільняють від мобілізації

Непридатними до військової служби визнаються особи з вродженими вадами розвитку зі значними порушеннями функцій:

вроджені вади розвитку нервової системи;

вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

вроджені вади розвитку системи кровообігу;

вроджені вади розвитку органів дихання;

щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;

целіакія;

вроджені вади розвитку статевих органів;

вроджені вади розвитку сечової системи;

вроджені вади розвитку та деформації кістково-м’язової системи;

інші вроджені вади розвитку;

хромосомні аномалії.

Травми, отруєння та наслідки дії зовнішніх причин, які звільняють від мобілізації

Підставою для повної непридатності до військової служби є наслідки впливу зовнішніх травмувальних факторів зі значними порушеннями функцій:

будь-які травми (переломи, струси, здавлення, контузія, чужорідне тіло, крововилив, розрив, набряк, політравма);

термічні та хімічні опіки, відмороження, тепловий удар;

баротравма, кесонна хвороба, асфіксія;

ураження блискавкою, електричним струмом;

впливи іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання;

токсична дії мікроорганізмів I-II груп патогенності;

отруєння лікарськими засобами або хімічними речовинами немедичного призначення (газами, димом, парами, пестицидами, продуктами харчування, токсинами внаслідок укусу тварин, плазунів, комах).

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