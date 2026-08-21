Всего с начала прошлых суток произошло 195 боевых столкновений.

Агрессор нанёс один ракетный удар, применил ракеты, летящие к цели по баллистической траектории, и 44 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Он нанес 55 авиационных ударов с применением 157 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6 634 дрона-камикадзе и 2 151 раз обстрелял позиции наших войск и населённые пункты.

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Источник : Генштаб ВСУ

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