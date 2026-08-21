Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 21 августа 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала прошлых суток произошло 195 боевых столкновений.
Агрессор нанёс один ракетный удар, применил ракеты, летящие к цели по баллистической траектории, и 44 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования.
Он нанес 55 авиационных ударов с применением 157 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6 634 дрона-камикадзе и 2 151 раз обстрелял позиции наших войск и населённые пункты.
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Карта боевых действий в Украине на 21 августа 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 640-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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