Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 21 серпня 2026 – ситуація на фронті
Загалом від початку минулоїдоби відбулося 195 бойових зіткнень.
Агресор завдав одного ракетного удару, застосував ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, та 44 крилатих/авіаційних ракети повітряного, наземного та морського базування.
Здійснив 55 авіаційних ударів із застосуванням 157 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 634 дрони-камікадзе та здійснив 2 151 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.
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Карта бойових дій в Україні на 21 серпня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 640-ву добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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