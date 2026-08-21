Загалом від початку минулоїдоби відбулося 195 бойових зіткнень.

Агресор завдав одного ракетного удару, застосував ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, та 44 крилатих/авіаційних ракети повітряного, наземного та морського базування.

Здійснив 55 авіаційних ударів із застосуванням 157 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 634 дрони-камікадзе та здійснив 2 151 обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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