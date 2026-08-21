У ніч на 21 серпня (з 18:00 20 серпня) російські окупанти запустили по Україні 135 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дрони-імітатори типу Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну

Гатив ворог із Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська та окупованих територій Донецька й Криму.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 21 серпня, сили протиповітряної оборони збили та придушили 107 ворожих дронів на Півночі, Півдні та Сході України.

Водночас 27 ударних БпЛА влучили на 16 локаціях, падіння уламків збитих дронів зафіксували на трьох локаціях.

Військові попереджають, що в повітряному просторі ще перебувають декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 640-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

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