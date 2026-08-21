Удари РФ по портовій інфраструктурі Одеси майже зупинили морський експорт українського зерна у розпал жнив. Через це Україна може втратити мільярди доларів.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Удари по портах Одеси: скільки може втратити Україна

Порти Одеси до посилення російських атак забезпечували близько 90% морських поставок українського зерна. Тепер, за даними Bloomberg, вантажопотік фактично зупинився саме тоді, коли аграрії збирають новий урожай.

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Наслідки вже виходять далеко за межі портової галузі. Аграрна продукція забезпечує понад половину експортної виручки України, тому проблеми з її вивезенням безпосередньо тиснуть на всю економіку.

За оцінкою Національного банку України, через перебої з експортом країна може втратити до $2,5 млрд уже цього року.

Oxford Economics оцінює потенційні втрати ще масштабніше. За прогнозом аналітиків, українська економіка може втратити 1,8% ВВП у 2026 році та 2,1% у 2027 році.

Якщо ж серйозні проблеми з експортом затягнуться, у 2027 році втрати можуть сягнути 5,3% ВВП.

Особливо гостро ситуацію відчувають українські аграрії. Через неможливість нормально вивезти зерно вони змушені або залишати врожай на зберіганні, або продавати його за цінами, які не покривають витрат на виробництво.

Bloomberg наводить історію фермера з Херсонщини Равіла Джамаллі. Після деокупації він повернувся до господарства, розмінував поля та засіяв близько 800 гектарів пшеницею, ячменем і соняшником.

Тепер частину непроданого зерна доводиться зберігати у спеціальних пластикових рукавах просто на полях. Водночас, за наведеними виданням оцінками, українські потужності для зберігання зерна можуть бути заповнені вже на початку листопада, якщо експорт не відновиться.

Ситуація може вдарити й по майбутніх врожаях. Частині господарств доведеться брати нові кредити, відкладати осінню посівну, скорочувати площі або переходити на культури з пізнішими строками сівби.

За оцінкою Міністерства аграрної політики, експорт української пшениці у сезоні 2026–2027 років через проблеми з портами може скоротитися з прогнозованих 17,6 млн тонн до 8,3 млн тонн.

Україна намагається переорієнтувати вантажі на залізничні маршрути через західний кордон та дунайські порти. Однак вони мають меншу пропускну здатність, коштують дорожче, а перевезення Дунаєм додатково ускладнює низький рівень води.

Нагадаємо, що одна з останніх атак на портову інфраструктуру Одеської області сталася 17 серпня.

Російські війська атакували портову інфраструктуру Ізмаїльського району. Внаслідок удару виникли пожежі та було пошкоджено цивільне судно під прапором Республіки Того.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждали четверо людей. Трьох із них госпіталізували, один постраждалий перебував у важкому стані.

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