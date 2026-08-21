За последние сутки на фронте Силы обороны ликвидировали 1 390 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 21 августа

личного состава – около 1 474 030 (+1 390) человек;

танков – 12 286 (+3) шт;

боевых бронированных машин — 25 170 (+5) шт;

артиллерийских систем — 48 318 (+57) шт;

РСЗО — 2 052 (+2) шт;

средств ПВО — 1 581 (+4) шт;

самолетов — 439 (+0) шт;

вертолетов – 354 (+0) шт;

наземных робототехнических комплексов – 2 333 (+12) шт;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 472 849 (+1 980) шт;

крылатых ракет – 5 049 (+39) шт;

кораблей/катеров – 35 (+0) шт;

подводных лодок – 2 (+0) шт;

автомобильной техники и автоцистерн – 137 369 (+551) шт;

специальной техники – 4 559 (+8) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 640-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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