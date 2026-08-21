Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 21 августа: ВСУ уничтожили 1 390 оккупантов и 57 артсистем
За последние сутки на фронте Силы обороны ликвидировали 1 390 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 21 августа
- личного состава – около 1 474 030 (+1 390) человек;
- танков – 12 286 (+3) шт;
- боевых бронированных машин — 25 170 (+5) шт;
- артиллерийских систем — 48 318 (+57) шт;
- РСЗО — 2 052 (+2) шт;
- средств ПВО — 1 581 (+4) шт;
- самолетов — 439 (+0) шт;
- вертолетов – 354 (+0) шт;
- наземных робототехнических комплексов – 2 333 (+12) шт;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 472 849 (+1 980) шт;
- крылатых ракет – 5 049 (+39) шт;
- кораблей/катеров – 35 (+0) шт;
- подводных лодок – 2 (+0) шт;
- автомобильной техники и автоцистерн – 137 369 (+551) шт;
- специальной техники – 4 559 (+8) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 640-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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