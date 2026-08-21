Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1 390 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 21 серпня

  • особового складу – близько 1 474 030 (+1 390) осіб;
  • танків – 12 286 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 25 170 (+5) од;
  • артилерійських систем – 48 318 (+57) од;
  • РСЗВ – 2 052 (+2) од;
  • засобів ППО – 1 581 (+4) од;
  • літаків – 439 (+0) од;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 472 849 (+1 980) од;
  • крилатих ракет  – 5 049 (+39) од;
  • кораблів/катерів  – 35 (+0) од;
  • підводних човнів  – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 137 369 (+551) од;
  • спеціальної техніки – 4 559 (+8) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 640-ву добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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