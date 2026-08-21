Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 21 серпня: ЗСУ знищили 1 390 окупантів та 57 артсистем
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1 390 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 21 серпня
- особового складу – близько 1 474 030 (+1 390) осіб;
- танків – 12 286 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 25 170 (+5) од;
- артилерійських систем – 48 318 (+57) од;
- РСЗВ – 2 052 (+2) од;
- засобів ППО – 1 581 (+4) од;
- літаків – 439 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 472 849 (+1 980) од;
- крилатих ракет – 5 049 (+39) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 137 369 (+551) од;
- спеціальної техніки – 4 559 (+8) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 640-ву добу.
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