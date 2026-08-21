Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1 390 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 21 серпня

особового складу – близько 1 474 030 (+1 390) осіб;

танків – 12 286 (+3) од;

бойових броньованих машин – 25 170 (+5) од;

артилерійських систем – 48 318 (+57) од;

РСЗВ – 2 052 (+2) од;

засобів ППО – 1 581 (+4) од;

літаків – 439 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 333 (+12) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 472 849 (+1 980) од;

крилатих ракет – 5 049 (+39) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 137 369 (+551) од;

спеціальної техніки – 4 559 (+8) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 640-ву добу.

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