Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав Раду Безпеки ухвалити резолюцію з вимогою до Росії негайно припинити бойові дії, вивести війська з усієї міжнародно визнаної території України та створити 50-кілометрову демілітаризовану зону на російському боці кордону.

Мельник закликав Радбез ООН ухвалити резолюцію щодо війни в Україні

Під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого Дню Незалежності України, Мельник зазначив, що після відмови Росії погодитися на припинення вогню Україна неодноразово закликала членів Радбезу підтримати відповідну резолюцію, однак досі ця пропозиція не отримала належної реакції.

За словами дипломата, російський лідер Володимир Путін вкотре відкинув мирні пропозиції, передані Москві.

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Мельник заявив, що такими діями Росія демонструє зневагу до членів Ради Безпеки ООН.

Український постпред закликав винести на розгляд документ, який зобов’язуватиме РФ виконати наказ Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року та негайно припинити воєнні дії в Україні та проти неї.

Крім того, за його словами, резолюція має містити вимогу щодо безумовного виведення всіх російських військ із міжнародно визнаної території України.

Також Мельник запропонував передбачити створення 50-кілометрової демілітаризованої зони на території Росії вздовж кордону з Україною. За його словами, це необхідно для захисту українського цивільного населення від російських атак.

Дипломат наголосив, що Рада Безпеки не може надалі залишати без реакції відмову Москви припинити війну.

Він додав, що якщо Радбез справді прагне домогтися завершення російської агресії, то має забезпечити виконання рішення Міжнародного суду ООН.

На завершення свого виступу Мельник звернувся до представника Росії цитатою з Енеїди Івана Котляревського: Геть, пріч, вбирайтесь відсіль к чорту.

Мельник заявив, що Росія вже програє і зазнає поразки у своїй війні

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія програє розв’язану проти України війну, оскільки її економічне становище дедалі погіршується через високі військові витрати, санкції та українські удари по енергетичному сектору.

За словами Мельника, попри продовження російських атак на цивільне населення, Москва вже зазнає поразки у війні й зрештою не зможе досягти своїх цілей.

На підтвердження проблем у російській економіці дипломат згадав звільнення головного економіста ВЕБ.РФ Андрія Клепача. За його словами, це сталося після критичних оцінок Клепача щодо економічної ситуації в РФ, зокрема його попереджень про неспроможність Москви витримати тривале економічне протистояння.

Мельник наголосив, що такі заяви є нетиповим публічним визнанням серйозних економічних труднощів з боку високопоставленого російського фахівця та суперечать твердженням Володимира Путіна про нібито стійкість економіки РФ.

За словами українського постпреда, зараз російська економіка переживає один із найскладніших періодів від початку повномасштабного вторгнення. Серед основних чинників він назвав значні витрати на війну, дію західних санкцій та посилення українських ударів по об’єктах нафтової і газової галузі Росії.

Мельник також звернув увагу на погіршення стану російських державних фінансів. За перші чотири місяці 2026 року дефіцит бюджету РФ становив 5,8 трлн рублів, тоді як уряд планував 3,8 трлн рублів дефіциту за весь рік.

Водночас, за даними Міністерства фінансів Росії, у січні-квітні 2026 року надходження до федерального бюджету від нафти й газу скоротилися майже на 40% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Мельник наголосив, що Росія не здатна тривалий час вести війну на виснаження, оскільки її втрати перевищують темпи поповнення армії, а витрати ресурсів постійно зростають. Водночас Кремль, за його словами, перебільшує тактичні успіхи, намагаючись створити враження безперервного просування.

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