Министерство обороны РФ и российские пропагандистские ресурсы распространяют очередной фейк о якобы захвате села Щербаковка Харьковской области. Однако в Украине не существует такого населенного пункта, по состоянию на 2026 год.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как РФ отчиталась о захвате несуществующего села

По данным ЦПИ, это типичный пример дезинформации, посредством которого российская пропаганда пытается создать иллюзию успешного наступления оккупационных войск по всем направлениям.

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На самом деле село Щербаковка официально ликвидировано еще в 1997 году из-за отсутствия местных жителей. По состоянию на 2026 год, такого населенного пункта в Украине вообще не существует.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что российский Генеральный штаб и Минобороны РФ уже не впервые отчитываются о якобы взятии вымышленных или неконтролируемых ими объектов.

В частности, глава российского Генштаба Валерий Герасимов неоднократно ошибочно заявлял о полном захвате Купянска и Купянска-Узлового в Харьковской области, которые на самом деле находятся под контролем Украины.

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