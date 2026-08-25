Російське Міноборони поширило заяву про нібито захоплення населеного пункту Новокостянтинівка (колишня назва — Перше Травня) на півночі Сумської області.

Як повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО, російська сторона поширює недостовірні відомості щодо ситуації в населеному пункті.

Новокостянтинівка Сумської області

Угруповання військ Курськ також наголосило, що Новокостянтинівка залишається під контролем Сил оборони. Українські військові продовжують виконувати бойові завдання на цьому напрямку.

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— Заява Міноборони РФ про начебто захоплення населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) не відповідає дійсності. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України, — заявили у центрі комунікацій угруповання військ Курськ.

Військові зазначили, що ситуація на напрямку залишається контрольованою. Водночас бойові дії в районі населеного пункту тривають.

В угрупованні також заявили, що російське командування регулярно повідомляє про нібито успіхи, які не відповідають реальній ситуації на полі бою. На думку українських військових, такі повідомлення використовуються для внутрішньої пропаганди та звітності російського командування перед керівництвом.

Угруповання військ Курськ та ЦПД закликали довіряти лише офіційним повідомленням Генерального штабу ЗСУ.

Про зміни ситуації на цьому напрямку українські військові обіцяють повідомляти окремо.

Новокостянтинівка на карті

Село Новокостянтинівка розташоване майже біля кордону з Росією. Станом на 2001 рік населення становило 26 осіб. До 2024 року село мало назву Перше Травня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 644-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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