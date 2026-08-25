Президент України Володимир Зеленський отримав тепле привітання від президента США Дональда Трампа з нагоди 35 річниці відновлення незалежності України та згадав про антибалістичні ракети.

Про це очільник держави написав у соцмережі X.

Зеленський про привітання Трампа

У своєму зверненні Трамп привітав українців від імені американського народу та наголосив на тривалій дружбі між обома країнами. За його словами, 35 років дипломатичних відносин стали основою зв’язку, який лише поглибився після проголошення Україною незалежності.

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— З мужніми, хоробрими та талановитими людьми ви побудували велику країну. Коли ви відзначаєте цю важливу подію, знайте, що Сполучені Штати із захопленням ставляться до вашого стійкого духу, вшановують ваші жертви та залишаються впевненими у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої нації, — зазначив Трамп.

Американський президент також закликав використати цей момент, щоб завершити війну та досягти тривалого миру, який відкриє потенціал України для майбутніх поколінь.

Окрему увагу у своїй реакції на привітання Трампа Зеленський приділив американським системам ППО Patriot. Глава держави порівняв слова президента США зі звуком запуску ракети Patriot PAC-3.

— Ці слова, подібно до звуку запуску Patriot PAC-3 (антибалістичних ракет до американських ЗРК, — Ред.), підносять наш дух і дають надію, що життя можна захистити від диких атак Росії та що можна досягти гідного миру, — заявив Володимир Зеленський.

Президент України подякував Трампу та американцям за підтримку й привітання з 35-річчям відновлення незалежності України.

Повідомлялося, що прем’єр Британії Енді Бернем планує у вересні вирушити до США разом з іншими європейськими лідерами, щоб переконати президента Дональда Трампа надати Україні доступ до частини американських запасів ракет-перехоплювачів Patriot.

Раніше Зеленський після зустрічі в Білому домі заявив, що сторони обговорили спільне виробництво перехоплювачів Patriot. Проте Трамп заявив, що ще не вирішив питання ліцензії на виробництво ракет Patriot в Україні.

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