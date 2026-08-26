До начала нового учебного года остались считанные дни. Для родителей школьников это не только вопрос формы, учебников и канцелярии. Многих беспокоит и питание детей в школе, в частности, если родители работают в течение дня, а ребенок проводит в учебном заведении несколько часов.

Будет ли бесплатное питание в школах с 1 сентября и что говорят в МОН, читайте в материале Фактов ICTV.

Будет ли бесплатным питание в школах с сентября

В МОН рассказали, что бесплатные обеды для школьников с 1 сентября станут доступными для учащихся коммунальных школ, которые учатся очно или в смешанном формате. Программа была расширена за счет государственной субвенции.

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Новые правила касаются около 3 млн школьников по всей Украине. Речь идет именно об учащихся коммунальных заведений общего среднего образования, которые посещают школу очно или учатся в смешанном формате.

Кого из школьников будут кормить бесплатно

Если в прошлом году бесплатно кормили отдельные категории детей, то с начала сентября право на бесплатное горячее питание получат не только учащиеся начальных классов или льготные категории. Программа будет распространена на школьников всех классов, от первого до выпускного.

Для этого правительство выделило дополнительно более 7,4 млрд грн на сентябрь-ноябрь 2026 года. Деньги будут поступать в местные бюджеты, которые будут организовывать питание в школах.

Сколько государство будет выделять на питание одного школьника

Финансирование будет зависеть от возраста учащегося. Для детей начальной школы государство предусмотрело 50 грн в день на одного ученика. Для школьников базового и профильного среднего образования сумма составит 60 грн в день.

Это средства именно для организации одноразового горячего питания, а не денежная выплата родителям. При этом окончательное распределение средств между общинами зависит от количества учащихся, учебных дней, посещаемости и того, как именно в конкретном сообществе организовано питание.

Будет ли бесплатным питание в школах с сентября 2026 года в прифронтовых областях

Для отдельных прифронтовых областей будет действовать другой механизм финансирования, поскольку там в программу вовлечена Всемирная продовольственная программа ООН.

Для учащихся начальной школы в таких общинах 35 грн на ребенка в день будет поступать из государственной субвенции, еще 15 грн будет обеспечивать программа Всемирной продовольственной программы ООН.

Итак, общая сумма финансирования питания одного ученика начальной школы также составит 50 грн в день.

Как организуют бесплатное питание в школах

Непосредственно организацией питания будут заниматься общины. Именно они будут получать государственные средства и проводить необходимые закупки.

При распределении субвенции учитывают не только количество школьников. Также принимают во внимание количество учебных дней, посещаемость детей и модель, по которой в конкретном сообществе организовано питание.

Это позволит общинам заранее подготовиться к учебному году и обеспечить школьников с 1 сентября горячими обедами.

Расширение программы является частью реформы школьного питания, которая продлится до 2027 года. Речь идет не только об увеличении количества детей, которых будут кормить за государственные средства.

Реформа также предусматривает обновление меню, подходов к приготовлению пищи и оборудованию школьных пищеблоков. Отдельно государство планирует усиливать контроль над тем, как организовано питание и сколько оно стоит.

При поддержке антикоррупционной инициативы ЕС в Украине разрабатывают цифровой инструмент, который позволит отслеживать цены на продукты и стоимость питания в школах.

Источник : Минобразования

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