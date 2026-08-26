До початку нового навчального року залишилися лічені дні. Для батьків школярів це не лише питання форми, підручників і канцелярії. Багатьох хвилює і харчування дітей у школі, зокрема, якщо батьки працюють протягом дня, а дитина проводить у навчальному закладі кілька годин.

Чи буде безкоштовне харчування у школах з 1 вересня та що кажуть у МОН, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи буде безкоштовним харчування у школах з вересня

У МОН розповіли, що безкоштовні обіди для школярів з 1 вересня стануть доступними для учнів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі. Програму розширили за рахунок державної субвенції.

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Нові правила стосуються близько 3 млн школярів по всій Україні. Йдеться саме про учнів комунальних закладів загальної середньої освіти, які відвідують школу очно або навчаються у змішаному форматі.

Кого зі школярів годуватимуть безкоштовно

Якщо минулого року безкоштовно годували окремі категорії дітей, то з початку вересня право на безоплатне гаряче харчування матимуть не лише учні початкових класів чи пільгові категорії. Програму поширять на школярів усіх класів, від першого до випускного.

Для цього уряд виділив додатково понад 7,4 млрд грн на вересень-листопад 2026 року. Гроші надходитимуть до місцевих бюджетів, які організовуватимуть харчування у школах.

Скільки держава виділятиме на харчування одного школяра

Фінансування залежатиме від віку учня. Для дітей початкової школи держава передбачила 50 грн на день на одного учня. Для школярів базової та профільної середньої освіти сума становитиме 60 грн на день.

Це кошти саме на організацію одноразового гарячого харчування, а не грошова виплата батькам. При цьому остаточний розподіл коштів між громадами залежить від кількості учнів, навчальних днів, відвідуваності та того, як саме у конкретній громаді організоване харчування.

Чи буде безоплатним харчування у школах з вересня 2026 у прифронтових областях

Для окремих прифронтових областей діятиме інший механізм фінансування, оскільки там до програми долучена Всесвітня продовольча програма ООН.

Для учнів початкової школи в таких громадах 35 грн на дитину на день надходитиме з державної субвенції, ще 15 грн забезпечуватиме програма Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Отже, загальна сума фінансування харчування одного учня початкової школи також становитиме 50 грн на день.

Як організують безкоштовне харчування у школах

Безпосередньо організацією харчування займатимуться громади. Саме вони отримуватимуть державні кошти та проводитимуть необхідні закупівлі.

Під час розподілу субвенції враховують не лише кількість школярів. Також беруть до уваги кількість навчальних днів, відвідуваність дітей та модель, за якою у конкретній громаді організоване харчування.

Це дозволить громадам заздалегідь підготуватися до навчального року та забезпечити школярів гарячими обідами з 1 вересня.

Розширення програми є частиною реформи шкільного харчування, яка триватиме до 2027 року. Йдеться не лише про збільшення кількості дітей, яких годуватимуть за державні кошти.

Реформа також передбачає оновлення меню, підходів до приготування їжі та обладнання шкільних харчоблоків. Окремо держава планує посилювати контроль за тим, як організоване харчування та скільки воно коштує.

За підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні розробляють цифровий інструмент, який дозволить відстежувати ціни на продукти та вартість харчування у школах.

Джерело : Міносвіти

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