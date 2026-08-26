Критерії встановлення інвалідності в Україні змінилися після реформи медико-соціальної експертизи. Новий підхід почав діяти з 1 січня 2025 року. Саме тоді замість МСЕК запрацювали експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Тому у 2026 році рішення про встановлення інвалідності ухвалюють уже за новою системою. Вона передбачає оцінювання не лише захворювання людини, а й того, наскільки воно впливає на її повсякденне функціонування.

Факти ICTV розбиралися, які є підстави для встановлення інвалідності та що саме враховують під час оцінювання. Про це ми поспілкувалися з адвокаткою адвокатського бюро Івана Хомича Оленою Воронковою.

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Коли змінилися критерії встановлення інвалідності

Основні зміни відбулися після ухвалення постанови Кабміну №1338. Вона затвердила нові критерії встановлення інвалідності та порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування особи.

Направлення на оцінювання формує лікуючий лікар. До нього додаються необхідні медичні документи, після чого матеріали передаються експертній команді.

Які діють критерії для встановлення інвалідності в Україні

За чинними правилами, під час оцінювання визначають, наскільки стійкі порушення функцій організму обмежують життєдіяльність людини та чи потребує вона заходів соціального захисту.

Експертна команда оцінює функціональний стан людини, зокрема її можливість самостійно пересуватися, обслуговувати себе, навчатися, працювати та спілкуватися.

Важливе значення має також те, чи потребує людина допомоги інших осіб, реабілітації або використання допоміжних засобів.

Таким чином, назва захворювання сама по собі не визначає групу інвалідності. Враховується конкретний стан людини та обмеження, які він спричиняє.

Чому однаковий діагноз не гарантує однакової групи

Саме на цій зміні підходу акцентує адвокатка Олена Воронкова. Вона зазначає, що критерії, які застосовуються у 2026 році, суттєво відрізняються від тих, що діяли раніше.

— Треба зауважити, що критерії встановлення інвалідності у 2026 і тому ж 2022 роках суттєво відрізняються. Якщо у 2022 році у особи біли підстави для встановлення групи інвалідності, то далеко не обов‘язково вони все ще будуть наявні у 2026 році, навіть за умови погіршення здоров’я, — розповіла адвокатка.

Крім того, з 1 січня 2025 року МСЕК було реформовано, і у 2026 році по всій країні вже повноцінно працює нова система — Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКПФО). Адвокатка зазначила, що навантаження на них та доля попередників зовсім не пришвидшують розгляд документів пацієнтів.

До того ж, наразі основним для встановлення або відмови у встановленні групи інвалідності є не тільки і не стільки назва діагнозу, а реальний вплив захворювання на можливість особи без змін продовжувати життєдіяльність, потребу у ліках, обмеження по діагнозу для активності. Тому особи з однаковим діагнозом можуть отримати різну групу інвалідності.

Отже, критерії отримання інвалідності у 2026 році передбачають індивідуальне оцінювання стану людини. Наявність конкретного діагнозу не означає автоматичного встановлення певної групи. Експертна команда має оцінити, як саме стан здоров’я впливає на повсякденне функціонування людини та які обмеження він спричиняє.

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