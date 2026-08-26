Президент Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым встретились сегодня с военными 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады на Александровском направлении.

Зеленский посетил военных на Александровском направлении

Сегодня глава нашего государства сообщил, что работает на фронте вместе с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым на Александровском направлении. Там они встретились с военными 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

— И прежде всего – наша благодарность воинам, благодаря которым Украина может этими днями отмечать 35-ю годовщину восстановления независимости. Россия начала свою полномасштабную войну после 30-й годовщины, но уже более четырех лет украинские воины с гордостью и стойкостью сражаются за сохранение нашего государства. Это главное, почему Украина есть и живет. Отметил бойцов государственными наградами. Спасибо за службу! – написал он в Telegram.

Также, по его словам, что во время встречи обсудили с командирами, как усилить нашу защиту.

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Зеленский подчеркнул, что есть конкретные запросы: обеспечение дронами, потребность в дальнобойной артиллерии и малых РЛС, вопросы прямого финансирования бригад, СЗЧ, подготовка и поощрение воинов.

– Все проработаем. Нужно максимально усиливать наших защитников, – добавил президент.

Напомним, что 12 августа Владимир Зеленский сообщил о результатах наступательной операции на Александровском направлении и что наши военные освободили 745 кв. км территории.

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