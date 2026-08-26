Посилюватимемо захист: Зеленський та Драпатий побували на Олександрівському напрямку
- Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим відвідав Олександрівський напрямок.
- Там вони зустрілися з бійцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.
- Голова нашої держави обговорив із командирами потреби підрозділів та наголосив на потребі посилювати наш захист.
Президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим зустрілися сьогодні з військовими 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади на Олександрівському напрямку.
Зеленський відвідав військових на Олександрівському напрямку
– Наша вдячність воїнам, завдяки яким Україна може цими днями відзначати 35-ту річницю відновлення незалежності. Росія почала свою повномасштабну війну після 30-ї річниці, але вже понад чотири роки українські воїни з гордістю і стійкістю бʼються за збереження нашої держави. Це головне, чому Україна є і живе. Відзначив бійців державними нагородами. Дякую за службу! – написав він у Telegram.
Вони обговорили з командирами, як посилити наш захист.
Зеленський наголосив, що є конкретні запити: забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів.
– Все опрацюємо. Потрібно максимально посилювати наших захисників, – додав президент.
Нагадаємо, що 12 серпня Володимир Зеленський повідомив про результати наступальної операції на Олександрівському напрямку та що наші військові звільнили 745 кв. км території.