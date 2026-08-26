Президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим зустрілися сьогодні з військовими 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади на Олександрівському напрямку.

Зеленський відвідав військових на Олександрівському напрямку

– Наша вдячність воїнам, завдяки яким Україна може цими днями відзначати 35-ту річницю відновлення незалежності. Росія почала свою повномасштабну війну після 30-ї річниці, але вже понад чотири роки українські воїни з гордістю і стійкістю бʼються за збереження нашої держави. Це головне, чому Україна є і живе. Відзначив бійців державними нагородами. Дякую за службу! – написав він у Telegram.

Вони обговорили з командирами, як посилити наш захист.

Зеленський наголосив, що є конкретні запити: забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії та малих РЛС, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка та заохочення воїнів.

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– Все опрацюємо. Потрібно максимально посилювати наших захисників, – додав президент.

Нагадаємо, що 12 серпня Володимир Зеленський повідомив про результати наступальної операції на Олександрівському напрямку  та що наші військові звільнили 745 кв. км території.

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