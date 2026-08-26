В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные должны соблюдать правила военного учета, определенные законом №2232-XII.

В последнее время в Резерве военнообязанные стали видеть уведомления о необходимости уточнения и сверки данных. Что означает повестка для сверки в Резерв+ и нужно ли идти в ТЦК и СП, читайте в материале Фактов ICTV.

Повестка для сверки в Резерв+: что означает

Прежде всего, нужно понимать разницу между уведомлением в Резерв+ и самой повесткой. Появление соответствующего сообщения в приложении не означает, что человек уже получил повестку и должен отправляться в ТЦК.

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Уведомление сообщает о том, что повестку направили. Напомним, что в Украине не вводились электронные повестки, и в действующем законодательстве отсутствует такое понятие.

Сам документ (бумажную повестку) человек должен получить по почте. Если почтовый оператор оставил сообщение о рекомендованном отправлении, его можно забрать в почтовом отделении.

Поэтому после появления уведомления в Резерв+ нужно получить почтовую отправку и ознакомиться с повесткой. Именно в ней указывается цель вызова, дата и место, куда необходимо прибыть.

Повестка для сверки в Резерв+: что значит

Адвокат Владислав Дерий на портале Юристы.UA пояснил, что повестка для сверки данных или уточнение военно-учетных данных — это вызов в ТЦК и СП для проверки актуальности информации, содержащейся в личном деле военнообязанного.

Речь идет о таких сведениях, как семейное положение, место жительства, состояние здоровья, образование, место работы и другие данные.

По словам адвоката, это не повестка на прохождение ВЛК и не повестка на отправку в воинскую часть. Речь идет именно об административной процедуре, связанной с обновлением информации в реестре Оберіг.

Повестка для сверки в Резерв+: нужно ли идти в ТЦК

Если повестка должным образом вручена, игнорировать ее не стоит. Дерий советует получить повестку, подготовить необходимые документы и явиться в ТЦК в дату, указанную в документе.

В частности, следует иметь с собой паспорт и военно-учетный документ. Он может быть бумажный или электронный в Резерв+. Если человек официально забронирован, адвокат также советует подготовить документы, подтверждающие бронирование.

По словам Дерия, информация в системе Оберіг не всегда обновляется мгновенно. Поэтому ТЦК мог сформировать повестку до того, как данные о бронировании были внесены или обработаны в системе.

Для забронированного военнообязанного целью визита, по словам адвоката, есть подтверждение своего статуса и уточнение данных.

Могут ли оштрафовать за неявку

Игнорирование повестки может иметь последствия. Владислав Дерий отмечает, что если повестка была должным образом вручена (в руки или по почте), то ее игнорирование может рассматриваться как нарушение правил военного учета и привести к административному штрафу.

Поэтому само по себе бронирование не является причиной не реагировать на полученную повестку для сверки данных.

Могут ли забронированного направить на ВЛК

Отдельно адвокат обращает внимание на ситуацию, когда забронированному военнообязанному во время визита в ТЦК пытаются вручить направление на ВЛК.

По словам Дерия, если человек имеет действующее бронирование, он имеет право сослаться на отсрочку от призыва во время мобилизации. Адвокат отмечает, что забронированного военнообязанного не имеют права заставлять проходить ВЛК, и ссылается на соответствующее разъяснение Министерства обороны.

Если после отказа от прохождения ВЛК на основании пункта 63 постановления Кабмина №560 человека попытаются привлечь к административной ответственности, Дерий отмечает, что такой штраф можно обжаловать в суде.

Следовательно, уведомление в Резерв+ о повестке не нужно путать с самой повесткой. Сообщение в приложении только информирует о ее отправке. После получения самого документа следует обратить внимание на цель вызова.

Если это повестка для уточнения или сверки военно-учетных данных, по словам адвоката Владислава Дерия, необходимо явиться в ТЦК в указанную в ней дату и место. За неявку по доставленной повестке может угрожать административная ответственность.

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