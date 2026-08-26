В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов’язані повинні дотримуватися правил військового обліку, визначених законом №2232-XII.

Останнім часом у Резерв+ військовозобов’язані почали бачити сповіщення про необхідність уточнення та звірки даних. Що означає повістка для звірки у Резерв+ і чи потрібно йти до ТЦК та СП, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Повістка для звірки у Резерв+: що означає

Насамперед варто розуміти різницю між сповіщенням у Резерв+ та самою повісткою. Поява відповідного повідомлення у застосунку не означає, що людина вже отримала повістку і повинна одразу вирушати до ТЦК.

Зараз дивляться

Сповіщення інформує про те, що повістку надіслали. Нагадаємо, що в Україні не запроваджувалися електронні повістки, і в чинному законодавстві відсутнє таке поняття.

Сам документ (паперову повістку) людина має отримати поштою. Якщо поштовий оператор залишив повідомлення про рекомендоване відправлення, його можна забрати у відділенні пошти.

Тому після появи сповіщення у Резерв+ потрібно отримати поштове відправлення та ознайомитися із самою повісткою. Саме в ній зазначається мета виклику, дата та місце, куди необхідно прибути.

Повістка для звірки у Резерв+: що значить

Адвокат Владислав Дерій на порталі Юристи.UA пояснив, що повістка для звірки даних, або уточнення військово-облікових даних, — це виклик до ТЦК та СП для перевірки актуальності інформації, яка міститься в особовій справі військовозобов’язаного.

Йдеться про такі відомості, як сімейний стан, місце проживання, стан здоров’я, освіта, місце роботи та інші дані.

За словами адвоката, це не повістка на проходження ВЛК і не повістка на відправлення до військової частини. Йдеться саме про адміністративну процедуру, пов’язану з оновленням інформації в реєстрі Оберіг.

Повістка для звірки у Резерв+: чи потрібно йти до ТЦК

Якщо повістку належним чином вручено, ігнорувати її не варто. Дерій радить отримати повістку, підготувати необхідні документи та з’явитися до ТЦК у дату, зазначену в документі.

Зокрема, варто мати із собою паспорт і військово-обліковий документ. Він може бути паперовий або електронний у Резерв+. Якщо людина офіційно заброньована, адвокат також радить підготувати документи, які підтверджують бронювання.

За словами Дерія, інформація в системі Оберіг не завжди оновлюється миттєво. Тому ТЦК міг сформувати повістку до того, як відомості про бронювання були внесені або оброблені в системі.

Для заброньованого військовозобов’язаного метою візиту, за словами адвоката, є підтвердження свого статусу та уточнення даних.

Чи можуть оштрафувати за неявку

Ігнорування повістки може мати наслідки. Владислав Дерій зазначає, що якщо повістка була належним чином вручена (в руки або поштою), то її ігнорування може розглядатися як порушення правил військового обліку та призвести до адміністративного штрафу.

Тому саме по собі бронювання не є підставою просто не реагувати на отриману повістку для звірки даних.

Чи можуть заброньованого направити на ВЛК

Окремо адвокат звертає увагу на ситуацію, коли заброньованому військовозобов’язаному під час візиту до ТЦК намагаються вручити направлення на ВЛК.

За словами Дерія, якщо людина має чинне бронювання, вона має право послатися на наявність відстрочки від призову під час мобілізації. Адвокат зазначає, що заброньованого військовозобов’язаного не мають права змушувати проходити ВЛК, і посилається на відповідне роз’яснення Міністерства оборони.

Якщо ж після відмови від проходження ВЛК на підставі пункту 63 постанови Кабміну №560 людину спробують притягнути до адміністративної відповідальності, Дерій зазначає, що такий штраф можна оскаржити в суді.

Отже, сповіщення у Резерв+ про повістку не потрібно плутати із самою повісткою. Повідомлення в застосунку лише інформує про її надсилання. Після отримання самого документа потрібно звернути увагу на мету виклику.

Якщо це повістка для уточнення або звірки військово-облікових даних, за словами адвоката Владислава Дерія, необхідно з’явитися до ТЦК у зазначені в ній дату та місце. За неявку за належним чином доставленою повісткою може загрожувати адміністративна відповідальність.

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