У майбутньому бюджеті Євросоюзу пропонують закласти до €100 млрд на нову програму співпраці з Україною, повідомив президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

Кошта про нову програму співпраці з Україною

В інтервʼю Укрінформу президент Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив, що новий політичний сезон у ЄС, що починається з вересня, запамʼятається схваленням наступного важливого бюджету ЄС та прогресом у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан.

– Зараз це питання обговорюється державами-членами, але пропозиція Європейської комісії включає нову програму співпраці з Україною вартістю до €100 млрд, – зазначив Кошта щодо фінансування підтримки нашої країни в майбутньому кошторисі.

Нагадаємо, що 25 червня 2026 року ЄС оголосив про перший транш макрофінансової допомоги з кредитного пакета на €90 млрд.

Зараз дивляться

Перед цим, а саме 8 червня 2026 року, Європейський Союз перерахував Україні сьомий транш фінансування в межах програми Ukraine Facility загальним обсягом €2,8 млрд.

У грудні 2025 року Україна отримала від ЄС шостий транш у розмірі €2,3 млрд за програмою Ukraine Facility, виконавши для цього необхідні кроки.

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