Учасники бойових дій мають право вийти на пенсію за віком раніше, ніж більшість українців. Для цього не потрібно чекати 60 років, однак є вимоги до віку, страхового стажу та статусу УБД.

Також після призначення пенсії учасники бойових дій можуть отримувати підвищення, доплати та адресну допомогу.

У скільки років йдуть на пенсію УБД, який стаж для цього потрібен та на які виплати можна розраховувати, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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У скільки років виходять на пенсію УБД в Україні

У ПФУ розповіли, що право на достроковий вихід на пенсію за віком для учасників бойових дій передбачене статтею 115 закону № 1058-IV.

Умови виходу на пенсію за віком для УБД передбачають одночасно відповідний вік, необхідний страховий стаж і підтверджений статус. За певних умов можливий достроковий вихід на пенсію УБД. Чоловіки можуть оформити таку пенсію після досягнення 55 років, а жінки у 50 років. Але самого віку недостатньо.

Умови виходу на пенсію за віком для УБД:

чоловікам варто мати щонайменше 25 років страхового стажу;

жінкам треба мати щонайменше 20 років стажу.

Ще одна обов’язкова умова — підтверджений статус учасника бойових дій. Хто саме належить до цієї категорії, визначає стаття 6 закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Як оформити дострокову пенсію УБД

Заяву можна подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Місце реєстрації при цьому не має значення.

Є й можливість оформити пенсію онлайн, через портал електронних послуг ПФУ або Дію.

Під час електронного звернення потрібно додати скановані копії необхідних документів. Вони мають бути у форматі PDF або JPEG та підписані кваліфікованим електронним підписом.

Від чого залежить розмір пенсії УБД

Дострокова пенсія для учасника бойових дій є саме пенсією за віком. Її суму розраховують індивідуально за правилами закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

На розмір виплати впливають насамперед заробіток, який береться для розрахунку пенсії, та страховий стаж.

Для пенсіонерів із достатньою тривалістю стажу діє доплата за кожен повний рік понад установлену норму. Для чоловіків це понад 35 років стажу, для жінок — понад 30 років.

Які доплати отримують учасники бойових дій

До основної пенсії УБД встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 648,75 грн.

Таке підвищення пов’язане саме зі статусом учасника бойових дій. Тому його можуть отримувати ветерани незалежно від того, який саме вид пенсії їм призначено.

Окремі пенсіонери також мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною. Її розмір залежить від конкретних заслуг.

Учасникам бойових дій передбачена цільова грошова допомога на прожиття — 40 грн на місяць.

Яка мінімальна пенсія УБД у 2026 році

З 1 березня 2026 року для учасників бойових дій встановлена мінімальна загальна пенсійна виплата у розмірі 6 197 грн.

Якщо після врахування передбачених законом пенсійних виплат і доплат людина отримує менше цієї суми, їй встановлюють щомісячну адресну допомогу, щоб довести виплату до гарантованого розміру.

Пенсія для УБД з інвалідністю внаслідок війни

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни встановлені значно вищі мінімальні пенсійні виплати.

З 1 березня 2026 року вони становлять:

18 885 грн — для І групи;

15 494 грн — для ІІ групи;

10 625 грн — для ІІІ групи.

Тобто статус УБД та статус особи з інвалідністю внаслідок війни мають різні пенсійні гарантії.

Який максимальний розмір пенсії УБД

Для пенсій, призначених за законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, також встановлено верхню межу.

З урахуванням передбачених законом доплат і підвищень така виплата не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 25 950 грн.

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