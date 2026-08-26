Пожарные и спасатели ежедневно работают в опасных условиях, тушат пожары, ликвидируют последствия аварий, разбирают завалы и спасают людей. В силу специфики такой службы для работников ГСЧС предусмотрены отдельные правила пенсионного обеспечения.

Во сколько лет пожарные уходят на пенсию, какие условия нужно выполнить и какие выплаты могут назначить после увольнения, разбираемся дальше.

По какому закону назначают пенсии работникам ГСЧС

Пенсионное обеспечение работников ГСЧС, которые проходили службу в органах и подразделениях гражданской защиты, регулируется законом Украины № 2262-ХІІ.

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Этот закон определяет условия для людей, имеющих право на специальное пенсионное обеспечение после службы. Поэтому для работников ГСЧС правила отличаются от общего порядка выхода на пенсию по возрасту.

Какие пенсии могут получить работники ГСЧС

В зависимости от обстоятельств, человеку после службы могут назначить:

пенсию за выслугу лет;

пенсию по инвалидности;

пенсию в связи с потерей кормильца — ее могут назначить членам семьи умершего работника при наличии предусмотренных законом оснований.

Чаще всего вопросы возникают по поводу пенсии за выслугу лет, поскольку для ее назначения не нужно ждать общего пенсионного возраста.

Во сколько лет пожарные выходят на пенсию за выслугу

Здесь есть два основных варианта:

Пенсию могут назначить независимо от возраста, если на момент увольнения у человека не менее 25 календарных лет выслуги.

Выйти на пенсию можно и в 45 лет. Но в этом случае необходимо иметь не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев должна составлять служба в силовых или спасательных структурах.

То есть ответ на вопрос, в каком возрасте работники ГСЧС могут выйти на пенсию, зависит от конкретной ситуации. Если у человека есть необходимая выслуга, возраст не является главным условием. Если пенсия оформляется по второму варианту, нужно достичь 45 лет и иметь не только необходимый страховой, но и служебный стаж.

Отдельно закон предусматривает пенсию по инвалидности. В этом случае основанием для выплаты является не необходимое количество лет службы, а установление инвалидности при обстоятельствах, которые дают право на соответствующее пенсионное обеспечение.

Поэтому для такой пенсии важны документы, подтверждающие инвалидность и обстоятельства ее наступления.

Если работник ГСЧС умер, право на пенсию может возникнуть у членов его семьи. Речь идет о нетрудоспособных членах семьи, если они отвечают требованиям, предусмотренным законодательством. То есть в этом случае пенсию получает уже не сам работник ГСЧС, а члены его семьи.

От чего зависит размер пенсии пожарных

Размер пенсии не одинаков для всех пожарных и спасателей. При расчете учитывают продолжительность службы, размер денежного довольствия, должность, специальное звание и другие показатели, предусмотренные законодательством.

Поэтому для назначения правильной суммы важно, чтобы в документах были подтверждены должным образом и выслуга лет, и денежное обеспечение.

Какие документы нужны для оформления пенсии работнику ГСЧС

Для назначения пенсии работнику ГСЧС нужно подготовить документы, подтверждающие личность и прохождение службы.

В частности, это:

паспорт;

идентификационный код;

заявление о назначении пенсии;

документы о прохождении службы;

справка о выслуге лет;

справка о размере денежного довольствия;

документы о специальном звании;

военный билет или другой военно-учетный документ — при наличии;

при наличии; документы об инвалидности или праве на льготы — если они являются основанием для назначения пенсии;

если они являются основанием для назначения пенсии; другие документы, необходимые в зависимости от конкретного основания выплаты.

Что делать, если пенсию нужно пересчитать через суд

Отдельные споры возникают после назначения пенсии. Например, человек может обратиться в суд и добиться его перерасчета или обязательства назначить выплату в другом размере.

В ПФУ рассказали, что в 2026 году правительство отдельно определило порядок финансирования таких выплат. Постановление № 1046, принятое 19 августа, регулирует использование средств на пенсии, начисленные или перечисленные на исполнение судебных решений, а также на погашение задолженности за предыдущие периоды.

Если пенсионер выиграл суд и Пенсионный фонд должен выплатить ему пенсию за прошедшие периоды, деньги будут распределяться между всеми пенсионерами, которые должны получить такие выплаты по решениям суда.

То есть всю должную сумму человек может не получить сразу. Пенсионный фонд будет выплачивать средства в зависимости от того, сколько денег государство выделило на эти выплаты. Сумма, которую можно выплатить в конкретный период, будет распределяться между всеми пенсионерами из соответствующего перечня.

Проще говоря, наличие решения суда и начисленной суммы не означает, что вся задолженность поступит сразу. Ее выплата будет зависеть от финансирования.

Следовательно, когда работники ГСЧС выходят на пенсию, зависит прежде всего от основания, по которому назначается выплата. Для пенсии за выслугу лет ключевым является 25 лет выслуги или, по другому условию, 45-летний возраст в сочетании с необходимым страховым и служебным стажем. Для пенсии по инвалидности или в связи с потерей кормильца действуют другие правила.

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