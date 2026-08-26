Пожежники та рятувальники щодня працюють у небезпечних умовах, гасять пожежі, ліквідовують наслідки аварій, розбирають завали та рятують людей. Через специфіку такої служби для працівників ДСНС передбачені окремі правила пенсійного забезпечення.

У скільки років пожежники йдуть на пенсію, які умови потрібно виконати та які виплати можуть призначити після звільнення, розбираємося далі.

За яким законом призначають пенсії працівникам ДСНС

Пенсійне забезпечення працівників ДСНС, які проходили службу в органах і підрозділах цивільного захисту, регулюється законом України № 2262-ХІІ.

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Цей закон визначає умови для людей, які після служби мають право на спеціальне пенсійне забезпечення. Тому для працівників ДСНС правила відрізняються від загального порядку виходу на пенсію за віком.

Які пенсії можуть отримати працівники ДСНС

Залежно від обставин людині після служби можуть призначити:

пенсію за вислугу років;

пенсію по інвалідності;

пенсію у зв’язку з втратою годувальника — її можуть призначити членам сім’ї померлого працівника за наявності передбачених законом підстав.

Найчастіше питання виникають щодо пенсії за вислугу років, оскільки для її призначення не потрібно чекати загального пенсійного віку.

У скільки років пожежники виходять на пенсію за вислугу

Тут є два основні варіанти:

Пенсію можуть призначити незалежно від віку, якщо на момент звільнення людина має не менше 25 календарних років вислуги.

Вийти на пенсію можна і у 45 років. Але у цьому випадку потрібно мати щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців має становити служба у силових чи рятувальних структурах.

Тобто відповідь на запитання, в якому віці працівники ДСНС можуть вийти на пенсію, залежить від конкретної ситуації. Якщо людина має необхідну вислугу, вік не є головною умовою. Якщо ж пенсія оформлюється за другим варіантом, потрібно досягти 45 років і мати не лише необхідний страховий, але і службовий стаж.

Окремо закон передбачає пенсію по інвалідності. У цьому випадку підставою для виплати є не необхідна кількість років служби, а встановлення інвалідності за обставин, які дають право на відповідне пенсійне забезпечення.

Тому для такої пенсії важливими є документи, що підтверджують інвалідність та обставини її настання.

Якщо працівник ДСНС помер, право на пенсію може виникнути у членів його сім’ї. Йдеться про непрацездатних членів сім’ї, якщо вони відповідають вимогам, передбаченим законодавством. Тобто в цьому випадку пенсію отримує вже не сам працівник ДСНС, а члени його сім’ї.

Від чого залежить розмір пенсії пожежників

Розмір пенсії не однаковий для всіх пожежників та рятувальників. Під час розрахунку враховують тривалість служби, розмір грошового забезпечення, посаду, спеціальне звання та інші показники, передбачені законодавством.

Тому для призначення правильної суми важливо, щоб у документах були належним чином підтверджені і вислуга років, і грошове забезпечення.

Які документи потрібні для оформлення пенсії працівнику ДСНС

Для призначення пенсії працівнику ДСНС потрібно підготувати документи, які підтверджують особу та проходження служби.

Зокрема, це:

паспорт;

ідентифікаційний код;

заява про призначення пенсії;

документи про проходження служби;

довідка про вислугу років;

довідка про розмір грошового забезпечення;

документи про спеціальне звання;

військовий квиток або інший військово-обліковий документ — за наявності;

документи про інвалідність чи право на пільги — якщо вони є підставою для призначення пенсії;

інші документи, необхідні залежно від конкретної підстави для виплати.

Що робити, якщо пенсію потрібно перерахувати через суд

Окремі спори виникають уже після призначення пенсії. Наприклад, людина може звернутися до суду і домогтися її перерахунку або зобов’язання призначити виплату в іншому розмірі.

У ПФУ розповіли, що у 2026 році уряд окремо визначив порядок фінансування таких виплат. Постанова № 1046, ухвалена 19 серпня, регулює використання коштів на пенсії, які були нараховані або перераховані на виконання судових рішень, а також на погашення заборгованості за попередні періоди.

Якщо пенсіонер виграв суд і Пенсійний фонд має виплатити йому пенсію за минулі періоди, гроші розподілятимуть між усіма пенсіонерами, які також мають отримати такі виплати за рішеннями суду.

Тобто всю належну суму людина може не отримати одразу. Пенсійний фонд виплачуватиме кошти залежно від того, скільки грошей держава виділила на ці виплати. Суму, яку можна виплатити в конкретний період, розподілятимуть між усіма пенсіонерами з відповідного переліку.

Простіше кажучи, наявність рішення суду та нарахованої суми не означає, що вся заборгованість надійде на рахунок одразу. Її виплата залежатиме від наявного фінансування.

Отже, коли працівники ДСНС виходять на пенсію, залежить насамперед від підстави, за якою призначається виплата. Для пенсії за вислугу років ключовими є 25 років вислуги або, за іншою умовою, 45-річний вік у поєднанні з необхідним страховим і службовим стажем. Для пенсії по інвалідності чи у зв’язку з втратою годувальника діють інші правила.

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