Росія розширила свій арсенал і почала застосовувати по українських містах модифіковані ракети підвищеної дальності.

РФ уперше вдарила по Києву новими ракетами Іскандер-1000

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, під час одного з комбінованих ударів по Києву Росія вперше застосувала оновлені балістичні ракети 9М723-2, також відомі як Іскандер-1000.

Зазначається, що ці боєприпаси належать до складу новітнього ракетного комплексу під назвою Бора-М.

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За інформацією розвідників, оновлений боєприпас отримав збільшений двигун та модернізовану пускову установку. Завдяки цьому ракета може уражати цілі на відстані до 550 км. Варто зауважити, що попередня модифікація 9М723-1 мала дальність до 390 км.

Водночас решта конструктивних елементів ракети залишилася повністю ідентичною до звичайного Іскандер-М.

У ГУР МО наголосили, що останнім часом російські військові зробили акцент саме на балістиці як основному засобу повітряних ударів. Їх вони запускають переважно вночі, а час підльоту до Києва становить всього лише кілька хвилин.

– Те, що такі удари відбуваються переважно вночі, а час підльоту балістики до української столиці становить лише кілька хвилин, свідчить про їх суто терористичний характер, – наголосили у розвідці.

РФ намагається залякати цивільне населення та примусити Україну до миру на власних умовах.

До того ж, українська розвідка оприлюднила на порталі War&Sanctions інформацію про 140 російських та іноземних компонентів, виявлених у ракеті 9М723 Іскандер-М.

Крім того, оприлюднено дані про 35 підприємств, залучених до її виробництва, та понад сотню їхніх керівників і працівників. За інформацією розвідки, тільки близько чверті з цих компонентів виробляють у РФ.

Водночас 63 деталі мають американське походження, по 8 – зі Швейцарії та Білорусі, по 4 – з Німеччини й Тайваню, ще 3 – з Китаю.

Зокрема, у блоці обробки польотної інформації, який є важливою частиною системи наведення ракети, тільки 5 із 43 компонентів виготовлені в РФ.

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