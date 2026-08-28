Американская сторона проинформировала украинские власти о серии встреч, которые состоялись в Москве в последние дни.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении в пятницу, 28 августа.

США проинформировали украинские власти о встречах в РФ

— Мы сегодня получили информацию от американской стороны по встречам в Москве, которые состоялись в эти дни. Там был ряд встреч. И мы говорили накануне, мы говорили и сейчас с американской стороной. Я благодарю за информацию, за необходимую тональность разговора с Россией, — сказал он.

Президент отметил, что Украина ценит согласованность шагов с США и их подход к дальнейшим действиям.

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По его словам, Америка “продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать”.

Владимир Зеленский подчеркнул необходимость создать все условия, при которых Россия завершит войну.

Напомним, 25 августа директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву.

Издание NYT со ссылкой на источники сообщило, что во время пребывания в России Рэтклифф встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым.

Во время переговоров глава американской разведки озвучил российской стороне пессимистичную оценку перспектив РФ в войне против Украины и призвал Москву перейти к серьезным переговорам.

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