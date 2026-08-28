Американська сторона поінформувала українську владу про серію зустрічей, які відбулися в Москві останніми днями.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні у п’ятницю, 28 серпня.

США поінформували українську владу про зустрічі в РФ

– Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічах у Москві, які відбулися цими днями. Там був ряд зустрічей. І ми говорили напередодні, ми говорили й зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією, – сказав він.

Президент зазначив, що Україна цінує узгодженість кроків зі США та їхній підхід до подальших дій.

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За його словами, Америка “просуває цілком реалістичне бачення того, що треба робити”.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності створити всі умови, за яких Росія завершить війну.

Нагадаємо, 25 серпня директор ЦРУ США Джон Реткліфф відвідав Москву.

Видання NYT із посиланням на джерела повідомило, що під час перебування в Росії Реткліфф зустрівся з директором ФСБ Олександром Бортніковим.

Під час переговорів керівник американської розвідки озвучив російській стороні песимістичну оцінку перспектив РФ у війні проти України та закликав Москву перейти до серйозних переговорів.

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