На сайті Кабінету Міністрів України з’явилася нова петиція, автор якої пропонує надавати тимчасову відстрочку від мобілізації неодруженим чоловікам, які не мають дітей.

На думку ініціатора, це дозволить таким чоловікам створити сім’ю та стати батьками, що має допомогти Україні подолати демографічні проблеми.

Про що петиція про відстрочку неодружених чоловіків та що пропонує автор ініціативи, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Петиція про право на відстрочку від мобілізації неодружених чоловіків: що пропонує

Петиція №41/010772-26еп зареєстрована 27 серпня 2026 року. Збір підписів уже розпочався.

Автор петиції Сергій Ковалевич пропонує внести зміни до Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і передбачити в ньому окрему підставу для тимчасової відстрочки чоловікам, які офіційно не перебувають у шлюбі та не мають дітей.

Йдеться саме про тимчасову відстрочку неодружених чоловіків. Її метою автор називає не просто звільнення чоловіків від мобілізації, а надання їм часу для створення сім’ї та народження дітей.

Відповідність цим умовам автор пропонує перевіряти за інформацією з державних реєстрів. Зокрема, можна використовувати дані про сімейний стан та наявність дітей. На думку автора, такий підхід дозволив би перевіряти право на відстрочку без додаткової паперової тяганини та зменшити можливості для зловживань.

Чому хочуть дати відстрочку від мобілізації неодруженим чоловікам

Основний аргумент автора — демографічна ситуація в Україні. У петиції зазначається, що через війну країна зазнала значних людських втрат, тому держава має дбати не лише про поточну мобілізацію, а й про збереження майбутнього людського потенціалу.

Автор зазначив, що після школи людина вступає до університету, навчається до 24 років, а потім має одразу йти захищати країну. На сім’ю, дітей та особисте життя часу не залишається.

Автор також звертає увагу на різницю між чоловіками, які вже мають сім’ю та трьох або більше дітей, і тими, хто ще не одружився та не має дітей. Багатодітні батьки за визначених законом умов можуть мати відстрочку, тоді як неодружені чоловіки без дітей такої підстави не мають.

На думку автора петиції, через це виникає ситуація, коли молоді чоловіки, які ще не створили власну сім’ю, можуть бути мобілізовані, не маючи можливості створити її та продовжити свій рід. Він також зазначає, що в Україні чоловіки в середньому вперше одружуються приблизно у 28-30 років.

Скільки голосів набрала петиція про відстрочку неодружених чоловіків

Наразі збір підписів не дуже активний. Петиція про надання тимчасової відстрочки від мобілізації неодруженим чоловікам без дітей не набрала поки і 600 голосів.

Ця петиція не змінює чинних правил мобілізації. Поки що це лише пропозиція громадянина, яка перебуває на етапі збору підписів. Щоб вона могла бути розглянута урядом, необхідно зібрати 25 тис. голосів.

Серпень став місяцем подібних петицій

Петиція про відстрочку для неодружених чоловіків з’явилася на тлі інших ініціатив щодо зміни правил мобілізації. Зокрема, 9 серпня на сайті Кабміну зареєстрували петицію №41/010515-26еп, у якій пропонують поширити військовий обов’язок на працездатних жінок без дітей та передбачити для них можливість мобілізації.

Також у серпні з’являлася петиція із пропозицією скасувати відстрочку для чоловіків, які мають трьох і більше дітей. Однак усі ці ініціативи поки що залишаються лише пропозиціями громадян і самі по собі не змінюють чинного законодавства.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.