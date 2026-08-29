Російське політичне керівництво вимагає від своєї армії до 31 грудня 2026 року вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Водночас військове керівництво РФ вважає, що виконати це завдання у встановлений термін нереально.

Про це заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса розповів під час спілкування з журналістами.

Захоплення Донбасу

За його словами, питання Донбасу залишається одним із ключових у політичних переговорах. Російське керівництво, за словами Паліси, поставило перед своїми військовими завдання повністю захопити Донецьку та Луганську області до кінця поточного року.

Зараз дивляться

Водночас військове командування намагається переконати політичне керівництво, що досягти цієї мети до 31 грудня нереально і нібито просить продовжити термін до 31 березня 2027 року.

Павло Паліса вважає, що і цей варіант не відповідає реальній ситуації на фронті.

— Моя суб’єктивна думка: навіть до 31 березня це нереалістична картина, — заявив заступник керівника ОП.

Що відбувається на фронті

Павло Паліса зазначив, що на фронті продовжується тенденція до зниження темпів просування окупаційних військ. Активна лінія зіткнення при цьому залишається завдовжки близько 1200 км.

За його словами, динаміка бойових дій на окремих напрямках дає обмежений оптимізм.

Зокрема, нещодавно президент Володимир Зеленський відвідав підрозділи Десантно-штурмових військ, які тривалий час проводять активні дії на Олександрівському напрямку. Військові доповіли про подальші плани, після чого президент їх затвердив.

Паліса наголосив, що Україна не відмовляється від активних дій на окремих ділянках фронту.

— Філософія активної оборони зберігається, — підкреслив він.

12 серпня Володимир Зеленський повідомив про результати наступальної операції на Олександрівському напрямку та що наші військові звільнили 745 кв. км території.

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