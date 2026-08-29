РФ атакувала Україну 224 дронами протягом дня 29 серпня – Повітряні сили
- Росія протягом дня 29 серпня атакувала Україну 224 ударними безпілотниками, переважно реактивними.
- Більшість ворожих дронів противник спрямував у бік Києва.
Протягом суботи, 29 серпня, російські війська атакували Україну 224 ударними безпілотниками. Більшість дронів окупанти спрямували у напрямку Києва.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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– Протягом дня 29 серпня, з 6.30 до 18.00, противник атакував Україну 224 ударними БпЛА, більшість із них – реактивні. Переважну кількість дронів ворог спрямував у бік столиці України, – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, протягом дня сили протиповітряної оборони знищили або придушили 199 ударних безпілотників.
Станом на 18:20 суботи в українському повітряному просторі перебували до 10 ударних ворожих дронів.
Раніше повідомлялося, що через денну атаку на Київ 29 серпня у кількох районах столиці сталися пожежі, були зафіксовано пошкодження, спричинені падінням уламків безпілотників.
Унаслідок російського обстрілу загинула дворічна дитина, ще восьмеро людей постраждали.
Одну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще семеро постраждалих отримали медичну допомогу на місці або амбулаторно.
Через падіння уламків російських безпілотників у Києві зафіксували руйнування у Подільському та Голосіївському районах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 648-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.