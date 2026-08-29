Росія у липні втратила на війні більше військових, ніж змогла залучити нових рекрутів. Різниця становила близько 6 тис. осіб.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса під час спілкування з журналістами.

Рекрутинг у РФ та втрати

За його словами, у липні верифіковані втрати російської армії — загиблі та поранені — становили близько 43 тис. осіб. Водночас до російського війська вдалося завербувати близько 37 тис. нових військовослужбовців.

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— Тобто різниця — шість тисяч впродовж одного місяця, — зазначив Паліса.

Така тенденція спостерігається щонайменше із лютого. Раніше росіянам, попри значні втрати на фронті, вдавалося компенсувати їх завдяки рекрутинговій кампанії. Тепер ситуація змінилася.

За словами Паліси, загальна чисельність російського угруповання в Україні наразі не скорочується, оскільки Москва перерозподіляє сили та залучає резерви. Водночас втрати залишаються дуже високими, а рекрутинг уже не покриває необхідного поповнення.

Росії потрібна додаткова мобілізація

Паліса вважає, що за нинішнього рівня рекрутингу Росія не має достатньо людського ресурсу для виконання поставлених стратегічних завдань.

Водночас питання проведення нової хвилі мобілізації в РФ, за його словами, розглядається ще з початку року.

Наразі у відкритих джерелах фігурують плани щодо залучення близько 300 тис. людей до кінця року та ще 300 тис. у першій половині 2027 року. Однак реалізація такого плану залежатиме не лише від кількості людей, яких Москва зможе призвати.

— Призвати таку велику кількість людей — це не просто цифра. Це спроможність військового апарату їх одягнути, екіпірувати, навчити, тренувати базовим елементарним речам, — пояснив Паліса.

За його словами, мобілізація може стати необхідною для Росії, якщо вона спробує здійснити фінальний штурм Донбасу.

Водночас Паліса не виключив, що додатковий рекрутинг Москва може використати не лише проти України. Українська розвідка раніше неодноразово повідомляла про можливі плани Росії щодо агресії проти країн Балтії та інших держав НАТО.

Проте навряд чи за нинішніх обставин Росії вигідно відкривати ще один напрямок війни.

Мобілізація в РФ: що кажуть на Заході

Видання The Guardian із посиланням на оцінки західних чиновників написало, що Москва щомісяця втрачає приблизно на 6 тис. військовослужбовців більше, ніж може набрати.

При цьому РФ продовжує активно вербувати людей — приблизно по тисячі на день. Однак останніми місяцями навіть таких темпів недостатньо, щоб компенсувати загиблих і поранених.

Мобілізація восени 2022 року, за оцінками Заходу, призвела до виїзду з Росії близько мільйона людей, значна частина яких була кваліфікованими працівниками.

Ще однією проблемою для російської армії залишається нестача офіцерського складу.

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