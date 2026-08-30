Российские войска сосредотачивают личный состав и технику на Лиманском направлении, что может свидетельствовать о подготовке к усилению наступательных операций. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

РФ может готовиться к усилению наступления на Лиманском направлении

По данным аналитиков, российские войска продолжают накапливать силы на Лиманском направлении, к северо-востоку от Славянска.

Несмотря на это, российские подразделения остаются недостаточно подготовленными, считает представитель украинской бригады, действующей на Славянском направлении.

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В ISW отмечают, что 28 и 29 августа российские войска продолжали наступательные операции на Славянском направлении, однако подтвержденного продвижения не было.

Для пополнения подразделений Россия все активнее привлекает иностранных новобранцев. По словам украинского военного, в последнее время их доля на этом участке фронта выросла примерно до 30%.

Речь идет преимущественно о новобранцах из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

Параллельно российские войска усиливают удары по украинской логистике и речным переправам через Оскол и Северский Донец.

В ISW предполагают, что такие атаки могут быть частью подготовки поля боя к предстоящим наступательным операциям РФ на Лиманском направлении.

Ранее аналитики отмечали, что Лиман имеет важное значение для планов российского командования по дальнейшему продвижению в направлении Славянска. Однако действия РФ на этом участке затрудняют украинская оборона и природные препятствия, в частности Северский Донец.

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