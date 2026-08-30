Російські війська накопичують особовий склад і техніку на Лиманському напрямку, що може свідчити про підготовку до посилення наступальних операцій. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

РФ може готуватися до посилення наступу на Лиманському напрямку

За даними аналітиків, російські війська продовжують накопичувати сили на Лиманському напрямку, на північний схід від Слов’янська.

Попри це, російські підрозділи залишаються недостатньо підготовленими, вважає речник української бригади, яка діє на Слов’янському напрямку.

Зараз дивляться

В ISW зазначають, що 28 та 29 серпня російські війська продовжували наступальні операції на Слов’янському напрямку, однак підтвердженого просування не мали.

Для поповнення підрозділів Росія дедалі активніше залучає іноземних новобранців. За словами українського військового, останнім часом їхня частка на цій ділянці фронту зросла приблизно до 30%.

Йдеться переважно про новобранців із країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії.

Паралельно російські війська посилюють удари по українській логістиці та річкових переправах через Оскіл і Сіверський Донець.

В ISW припускають, що такі атаки можуть бути частиною підготовки поля бою до майбутніх наступальних операцій РФ на Лиманському напрямку.

Раніше аналітики зазначали, що Лиман має важливе значення для планів російського командування щодо подальшого просування у напрямку Слов’янська. Однак дії РФ на цій ділянці ускладнюють українська оборона та природні перешкоди, зокрема Сіверський Донець.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.