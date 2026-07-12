Российские войска продолжают активные попытки продвижения на Лиманском направлении, которое считается одним из ключевых для дальнейшего наступления в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Лиманское и Купянское направление

По его словам, российские оккупанты оказывают постоянное давление, пытаясь прорваться через так называемую kill-зону (зону поражения), закрепиться на восточных окрестностях населенных пунктов и продвинуться в районе Ямполя. В то же время украинские защитники наносят врагу значительные потери, несмотря на непрерывные штурмовые действия.

Сейчас смотрят

Виктор Трегубов также рассказал о ситуации в Купянском направлении. По его словам, российские войска остаются активными на левом берегу реки Оскол и пытаются продвинуться в сторону Купянска через центральную часть украинского плацдарма.

Для атак оккупанты все чаще применяют небольшие инфильтрационные группы по два-три человека, а иногда отправляют вперед даже по одному военному. Несмотря на малую численность таких групп, они используются очень часто, рассчитывая оставаться менее заметными для украинских сил.

Кроме того, российская армия преимущественно использует колесную технику, которая является более мобильной и менее уязвимой для ударов беспилотников. Через опасные участки фронта штурмовые группы обычно продвигаются пешком, а технику применяют для маневрирования, эвакуации и выполнения вспомогательных задач вблизи линии боевых действий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 600-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.