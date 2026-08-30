За последнюю неделю Россия выпустила по Украине почти 2 тыс. ударных дронов, более 1,6 тыс. управляемых авиабомб и 31 ракету разных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал масштабы российских атак за неделю

По словам Зеленского, основную часть российских воздушных атак на протяжении недели составили беспилотники и авиабомбы — их враг применил почти 2 тыс. и более 1,6 тыс. соответственно.

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Кроме того, за этот период Россия запустила по Украине 31 ракету разных типов. Среди них была и северокорейская баллистика.

Зеленский отметил, что в последние дни в Киеве и других регионах часто объявляют воздушную тревогу из-за применения Россией реактивных беспилотников. Зафиксированы попадания по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

Фактически круглосуточно российские войска атакуют прифронтовые и приграничные населенные пункты. Среди них президент назвал Никополь, Краматорск и Херсон, а также населенные пункты Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Сумской областей.

— На каждый российский удар и преступление ищем справедливые ответы. Они обязательно будут. Спасибо всем, кто помогает укреплять ПВО Украины и нашу защиту, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в ночь на 30 августа Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 130 беспилотниками разных типов.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 125 вражеских беспилотников.

Попадания средств воздушного нападения зафиксировали в 13 местах, еще в четырех — падение обломков сбитых целей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 649-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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