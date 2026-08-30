За последнюю неделю Россия выпустила по Украине почти 2 тыс. ударных дронов, более 1,6 тыс. управляемых авиабомб и 31 ракету разных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал масштабы российских атак за неделю

По словам Зеленского, основную часть российских воздушных атак на протяжении недели составили беспилотники и авиабомбы — их враг применил почти 2 тыс. и более 1,6 тыс. соответственно.

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Work is continuing nonstop in the village of Myla in the Kyiv region to address the aftermath of the Russian strike. First responders have managed to extinguish most of the fires. Explosive ordnance disposal units of the State Emergency Service are also working at the site around… pic.twitter.com/nI0w7Riveu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2026



Кроме того, за этот период Россия запустила по Украине 31 ракету разных типов. Среди них была и северокорейская баллистика.

Зеленский отметил, что в последние дни в Киеве и других регионах часто объявляют воздушную тревогу из-за применения Россией реактивных беспилотников. Зафиксированы попадания по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

Фактически круглосуточно российские войска атакуют прифронтовые и приграничные населенные пункты. Среди них президент назвал Никополь, Краматорск и Херсон, а также населенные пункты Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Сумской областей.

— На каждый российский удар и преступление ищем справедливые ответы. Они обязательно будут. Спасибо всем, кто помогает укреплять ПВО Украины и нашу защиту, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в ночь на 30 августа Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 130 беспилотниками разных типов.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 125 вражеских беспилотников.

Попадания средств воздушного нападения зафиксировали в 13 местах, еще в четырех — падение обломков сбитых целей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 649-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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