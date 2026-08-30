Україна хоче довести рівень збиття дронів вище 90% уже восени, заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Зеленський про тактику росіян та протидії їй

За словами президента, наразі Росія намагатиметься виснажувати українців постійними атаками дронами.

– Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян – на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших. Постійно атаки дронів – багато реактивних Шахедів. І значну частину наші воїни збивають, – зауважив голова нашої держави.

За його словами, лише за останні чотири дні було майже півтори тисячі дронів усіх типів, із них реактивних – близько 800.

Зараз дивляться

– Найбільш непросте завдання – збивати саме реактивні дрони. Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація. Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі, – сказав президент.

Він зауважив, що чотири компанії зробили відповідні дрони-перехоплювачі, в однієї компанії найбільш вдала техніка.

– Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові – всі мають постаратись, щоб якнайбільше було у нас можливостей збивати кожен з типів російських дронів, – додав Зеленський.

Президент подякував тим в команді України, хто реально 24/7 працює, щоб знищення дронів було більше. Також він наголосив на потребі вже цієї осені довести рівень збиття вище 90%.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.