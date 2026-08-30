РФ працює на виснаження українців: Зеленський поставив задачу щодо збиття дронів
- Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається виснажувати Україну постійними атаками дронів, зокрема реактивними Shahed.
- Він розповів, скільки дронів різних типів, зокрема реактивних запустила Росія за останні чотири дні.
- Водночас голова нашої держави наголосив, що Україна працює над збільшенням кількості дронів-перехоплювачів і над підвищенням рівня збиття ворожих БпЛА.
Україна хоче довести рівень збиття дронів вище 90% уже восени, заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.
Зеленський про тактику росіян та протидії їй
За словами президента, наразі Росія намагатиметься виснажувати українців постійними атаками дронами.
– Сьогодні були доповіді наших військових по захисту неба. Зараз тактика росіян – на виснаження України, на виснаження українців, передусім саме людей наших. Постійно атаки дронів – багато реактивних Шахедів. І значну частину наші воїни збивають, – зауважив голова нашої держави.
За його словами, лише за останні чотири дні було майже півтори тисячі дронів усіх типів, із них реактивних – близько 800.
– Найбільш непросте завдання – збивати саме реактивні дрони. Зараз на захисті від них в основному наша бойова авіація. Ми працюємо, щоб були необхідні перехоплювачі, – сказав президент.
Він зауважив, що чотири компанії зробили відповідні дрони-перехоплювачі, в однієї компанії найбільш вдала техніка.
– Максимально зараз і Міністерство оборони, і військові – всі мають постаратись, щоб якнайбільше було у нас можливостей збивати кожен з типів російських дронів, – додав Зеленський.
Президент подякував тим в команді України, хто реально 24/7 працює, щоб знищення дронів було більше. Також він наголосив на потребі вже цієї осені довести рівень збиття вище 90%.