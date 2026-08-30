С 31 августа три “фантомных патруля” будут действовать в Киеве и Киевской области, а позже — в других областях.

“Фантомные патрули” возвращаются в Киев и область

Как сообщает начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, это специальные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных. У них есть современные системы автоматической фиксации нарушений скоростного режима, они предназначены для повышения безопасности дорожного движения.

Отмечается, что в будущем количество таких автомобилей увеличится.

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Главная цель “фантомов” – уменьшение количества пострадавших и погибших на дорогах Украины.

Как происходят фиксация административного правонарушения

Эти “фантомные патрули” оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, которые позволяют измерять скорость как при движении самого “фантома”, так и когда он находится в определенном месте.

После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в ​​базах данных.

После этого метаданные с соответствующей информацией отправляются в систему автоматической фиксации. Она их разрабатывает и автоматически формирует постановление об административном правонарушении.

Практически все нарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

В то же время “фантомы” могут фиксировать нарушения в обоих направлениях движения.

Также возможна фиксация правонарушений ПДД не в автоматическом режиме. Она производится спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми он оснащен.

Они могут фиксировать нарушения ПДД, которые происходят впереди и сзади служебного автомобиля. В случае фиксации наиболее дерзких правонарушений (например, создание аварийной ситуации) инспекторы, находящиеся в “фантоме”, могут остановить нарушителя в соответствии с требованиями ст. 35 ЗУ “О Национальной полиции” и рассмотреть дело об админправонарушении.

Фото: Патрульная полиция

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