В Киеве и области будут ездить “фантомные патрули”: как они будут работать
- С 31 августа три фантомных патруля начнут работать на дорогах Киева и Киевской области, а впоследствии их планируют запускать и в других регионах.
- По словам начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, эти авто внешне почти не отличаются от обычных машин.
- В то же время они способны автоматически фиксировать нарушения скоростного режима.
С 31 августа три “фантомных патруля” будут действовать в Киеве и Киевской области, а позже — в других областях.
“Фантомные патрули” возвращаются в Киев и область
Как сообщает начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, это специальные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных. У них есть современные системы автоматической фиксации нарушений скоростного режима, они предназначены для повышения безопасности дорожного движения.
Отмечается, что в будущем количество таких автомобилей увеличится.
Главная цель “фантомов” – уменьшение количества пострадавших и погибших на дорогах Украины.
Как происходят фиксация административного правонарушения
Эти “фантомные патрули” оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, которые позволяют измерять скорость как при движении самого “фантома”, так и когда он находится в определенном месте.
После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных.
После этого метаданные с соответствующей информацией отправляются в систему автоматической фиксации. Она их разрабатывает и автоматически формирует постановление об административном правонарушении.
Практически все нарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.
В то же время “фантомы” могут фиксировать нарушения в обоих направлениях движения.
Также возможна фиксация правонарушений ПДД не в автоматическом режиме. Она производится спецавтомобилем с помощью двух видеокамер, которыми он оснащен.
Они могут фиксировать нарушения ПДД, которые происходят впереди и сзади служебного автомобиля. В случае фиксации наиболее дерзких правонарушений (например, создание аварийной ситуации) инспекторы, находящиеся в “фантоме”, могут остановить нарушителя в соответствии с требованиями ст. 35 ЗУ “О Национальной полиции” и рассмотреть дело об админправонарушении.
Фото: Патрульная полиция