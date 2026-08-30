З 31 серпня три “фантомні патрулі” діятимуть у Києві та Київській області, а пізніше – у інших областях.

“Фантомні патрулі” повертаються у Київ та область

Як повідомляє начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, це спеціальні автомобілі, які зовні майже не відрізняються від звичайних. Вони мають сучасні системи автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Зазначається, що у майбутньому кількість таких автомобілів збільшиться.

Зараз дивляться

Головна мета “фантомів” – зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах України.

Як відбуваються фіксація адміністративного правопорушення

Ці “фантомні патрулі” оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які дають змогу вимірювати швидкість як під час руху самого “фантома”, так і коли він знаходиться у певному місці.

Після фіксації правопорушення відбуваються зчитування та розпізнавання номерних знаків із подальшою перевіркою в базах даних.

Після цього метадані з відповідною інформацією надсилаються до системи автоматичної фіксації. Вона їх опрацьовує та автоматично формує постанову про адміністративне правопорушення.

Майже всі порушення швидкісного режиму фіксуватимуться в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

Водночас “фантоми” можуть фіксувати порушення в обох напрямках руху.

Також можлива фіксація правопорушень ПДР не в автоматичному режимі. Вона проводиться спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими він оснащений.

Вони можуть фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто. У випадку фіксації найбільш зухвалих правопорушень (наприклад, створення аварійної ситуації) інспектори, які знаходяться у “фантомі”, можуть зупинити порушника відповідно до вимог ст. 35 ЗУ “Про Національну поліцію” та розглянути справу про адмінправопорушення.

Фото: Патрульна поліція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.