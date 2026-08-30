Отключения света в Украине 31 августа: будут ли действовать ограничения в последний день лета
В понедельник, 31 августа, в Украине меры по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируются.
Отключения света 31 августа в Украине не планируются
Как сообщили в Укрэнерго, завтра, в понедельник, применение мер по ограничению потребления не планируется.
В то же время, в компании призывают пользоваться мощными электроприборами в дневное время — с 10.00 до 16.00.
– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно в вечерние часы – с 18.00 до 22.00, – говорится в сообщении.
Напомним, что энергосистему Украины готовят к возможным российским атакам этой зимой, поскольку она остается одной из главных целей врага.
В то же время для защиты энергетических объектов разработали уникальные укрытия разных уровней и мощности.
Он отметил, что в 2026 году почти 6 тыс. тонн энергетического оборудования уже направили из распределительных хабов в регионы и общины.
Речь идет о генераторах, трансформаторах, когенерационных установках и блочно-модульных котельных.