У понеділок, 31 серпня, в Україні заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.

Відключення світла 31 серпня в Україні не плануються

Як повідомили в Укренерго, завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження споживання не планується.

Водночас у компанії закликають користуватися потужними електроприладами у денний час – з 10.00 до 16.00.

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– Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у вечірні години – з 18.00 до 22.00, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що енергосистему України готують до можливих російських атак цієї зими, оскільки вона залишається однією з головних цілей ворога.

Водночас для захисту енергетичних об’єктів розробили унікальні укриття різних рівнів і потужності.

Він зауважив, що у 2026 році майже 6 тис. тонн енергетичного обладнання уже направили з розподільчих хабів до регіонів та громад.

Йдеться про генератори, трансформатори, когенераційні установки та блочно-модульні котельні.

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