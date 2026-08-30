За підрахунками правозахисників, щонайменше 9 796 людей стали жертвами насильницьких зникнень внаслідок війни РФ проти України з 2014 року.

Майже 10 тис. людей стали жертвами насильницьких зникнень під час війни

Як повідомляє МЗС України, реальна кількість постраждалих може бути значно більшою, адже Росія приховує інформацію про зниклих, і далеко не всі випадки вдається зафіксувати та задокументувати.

– За цими цифрами – конкретні люди. Це тисячі людей, доля та місцеперебування яких залишаються невідомими, і тисячі родин, які чекають на бодай якусь інформацію, – додають у відомстві.

Водночас там зауважують, що насильницьке зникнення відбувається, коли представник держави або особи, які діють з її дозволу, підтримки чи мовчазної згоди, позбавляють людину волі, а потім відмовляються визнавати факт її затримання або повідомляти, що з нею сталося і де вона знаходиться.

Зараз дивляться

Так людина опиняється поза захистом закону, а її близькі можуть місяцями або роками не знати, де вона.

– У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми нагадуємо про людей, які постраждали від цього злочину. Люди – не цифри. Кожен випадок має бути розслідуваний. Кожна людина має бути знайдена, – додають у МЗС.

Там наголошують, що міжнародна спільнота повинна робити все, аби притягнути до відповідальності РФ за насильницькі зникнення та інші злочини, вчинені під час російської агресії.

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