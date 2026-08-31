У понеділок, 31 серпня, Арсен Жумаділов завершує свою роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель Державного оператора тилу за згодою сторін.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Жумаділов залишає посаду директора АОЗ

Протягом трьох років під керівництвом Жумаділова Агенція оборонних закупівель ДОТ опікувалася забезпеченням потреб Сил оборони України.

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У Міністерстві оборони висловили вдячність Жумаділову за виконану роботу.

Також у МОУ наголосили, що стале та безперебійне забезпечення українських військових залишається одним із ключових пріоритетів. Рішення про призначення нового керівника Агенції оборонних закупівель ДОТ ухвалять у найкоротші терміни.

20 серпня Арсен Жумаділов заявив про відставку з посади генерального директора Агентства оборонних закупівель ДОТ.

Після його звільнення обов’язки керівника АОЗ виконуватиме Олег Кльоц, який раніше очолював державне підприємство Медичні закупівлі України.

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