Арсен Жумадилов заявил об отставке с поста генерального директора Агентства оборонных закупок. Последним днём его работы станет 31 августа, после чего обязанности руководителя АОЗ будет исполнять Олег Клец.

О своем решении Жумадилов сообщил 20 августа во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

Жумадилов подал в отставку: что известно

По словам Арсена Жумадилова, он уже подал заявление об уходе, а 31 августа должен стать его последним рабочим днём на посту генерального директора Агентства оборонных закупок.

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Исполняющим обязанности главы АОЗ должен стать Олег Клец, который раньше возглавлял государственное предприятие Медицинские закупки Украины.

Ранее источник РБК-Украина в оборонной отрасли сообщал, что решение Жумадилова может быть связано с ситуацией вокруг закупок вооружения.

По данным издания, Минобороны планировало перейти от прямых закупок к тендерам по тактико-техническим характеристикам. Однако новый механизм так и не запустили, а прежняя процедура уже не работает.

На этом фоне между Минобороны и АОЗ возникли взаимные претензии. В ведомстве, по информации РБК-Украина, обвиняли агентство в бездействии, тогда как в АОЗ заявляли о готовности проводить тендеры, но подчеркивали, что для этого Минобороны должно предоставить необходимые тактико-технические характеристики.

Что известно об Арсене Жумадилове

Арсен Жумадилов возглавил Агентство оборонных закупок в марте 2025 года. Его назначили при тогдашнем министре обороны Рустеме Умерове.

До этого Жумадилов возглавлял Медицинские закупки Украины, а также Государственный оператор тыла. Агентство оборонных закупок — это структура Минобороны, которая закупает вооружение и военную технику для ВСУ.

Жумадилов пришел в АОЗ после длительного конфликта вокруг прежней руководительницы агентства Марины Безруковой. Тогда Минобороны решило не продлевать ее контракт, несмотря на решение наблюдательного совета.

Впоследствии кадровые решения самого Жумадилова вызвали критику. В частности, он уволил заместителя директора АОЗ и бывшего главу НАБУ Артема Сытника.

Также в агентстве изменили систему внутреннего контроля за закупками. Центр противодействия коррупции критиковал эти решения, тогда как в АОЗ объясняли кадровые изменения необходимостью оптимизации работы.

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