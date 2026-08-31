Аврора втратила ще один розподільний центр на Київщині через удар РФ
У Київській області знищено ще один розподільчий центр мережі мультимаркетів Аврора у понеділок, 31 серпня. Постраждалих серед працівників немає.
Про це повідомив співвласник мережі Тарас Панасенко.
Знищено розподільчий центр мережі Аврора
– Унаслідок чергової ворожої атаки сьогодні знищено ще один розподільчий центр мережі Аврора на Київщині. Найважливіше, що ніхто із наших співробітників не постраждав, всі наші колеги перебували в укритті, – йдеться в повідомленні.
За словами бізнесмена, детальніше про наслідки влучання стане відомо пізніше.
Через російську атаку в Бучанському районі виникла масштабна пожежа. З огляду на зміну напрямку вітру дим і продукти горіння можуть поширитися в бік столиці, через що рівень забруднення повітря в Києві може тимчасово зрости.
Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький говорив, що через російські атаки в Україні знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства.
За останні дні пошкоджень зазнали кілька підприємств.
Кондитерська корпорація Roshen. Російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Через атаку підприємство зазнало значних матеріальних втрат, включно з втратою продукції.
Мережа магазинів Аврора – російська атака 27 серпня зруйнувала розподільчий центр мережі.
20 серпня ворог вдарив по магазину мережі Аврора у Слав’янську.
Мережа магазинів Фора – пошкоджень зазнав логістичний склад мережі в Київській області, який використовувався лише кілька днів.
Мережа магазинів Коло – пошкоджень зазнав логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій.
За словами Висоцького, загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів в Україні немає.