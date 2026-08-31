Украина скоординировала дипломатическую работу на ближайшие недели по трем ключевым направлениям. Речь идет о финансировании обороны и дальнобойных операций, подготовке энергетики к зимнему периоду, реализации социальных программ и поддержке экономической активности.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в понедельник, 21 августа.

Зеленский о ключевых направлениях дипломатической работы

По словам главы государства, украинские министерства и команда Офиса президента должны существенно ускорить работу и полностью отрабатывать договоренности, которые были достигнуты на уровне лидеров.

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— Для покрытия оборонного дефицита и энергетических потребностей Украины, дополнительного развития социальных программ и поддержки украинской бизнес-активности на этом этапе войны должны быть использованы абсолютно все возможности сотрудничества с партнерами, – отметил президент.

Зеленский сообщил, что премьер-министр Сергей Корецкий доложил о выполнении достигнутых с партнерами договоренностей, среди которых Канада, Норвегия и другие ключевые государства. По его словам, также продолжается подготовка дополнительных шагов.

Президент подчеркнул, что Украина не должна терять ни одной возможности для сотрудничества с партнерами. Эта задача прежде всего касается министерств иностранных дел, обороны, финансов, энергетики и экономики.

Глава государства отметил заинтересованность международных партнеров в поддержке украинских ветеранских программ.

Зеленский сообщил, что договорился с Корецким о дополнительной отраслевой деятельности.

Ранее глава государства говорил, что дипломатический “коридор возможностей” для завершения войны в Украине продлится от саммита G20 в США в декабре 2026 года до конца лета 2027-го.

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