Україна скоординувала дипломатичну роботу на найближчі тижні за трьома ключовими напрямами. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зимового періоду, реалізацію соціальних програм і підтримку економічної активності.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 серпня.

Зеленський про ключові напрями дипломатичної роботи

За словами глави держави, українські міністерства та команда Офісу президента повинні суттєво пришвидшити роботу й повністю опрацьовувати домовленості, яких було досягнуто на рівні лідерів.

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– Для покриття оборонного дефіциту та енергетичних потреб України, додаткового розвитку соціальних програм і підтримки української бізнес-активності на цьому етапі війни мають бути використані абсолютно всі можливості співпраці з партнерами, – зазначив президент.

Зеленський повідомив, що прем’єр-міністр Сергій Корецький доповів про виконання досягнутих із партнерами домовленостей, серед яких Канада, Норвегія та інші ключові держави. За його словами, також триває підготовка додаткових кроків.

Президент наголосив, що Україна не повинна втрачати жодної можливості для співпраці з партнерами. Це завдання передусім стосується міністерств закордонних справ, оборони, фінансів, енергетики та економіки.

Глава держави відзначив зацікавленість міжнародних партнерів у підтримці українських ветеранських програм.

Зеленський повідомив, що домовився з Корецьким про додаткову галузеву діяльність.

Раніше глава держави говорив, що дипломатичний “коридор можливостей” для завершення війни в Україні триватиме від саміту G20 у США в грудні 2026 року до кінця літа 2027-го.

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