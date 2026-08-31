Зеленский ввел в действие решение СНБО об устойчивости регионов: основные задачи
- Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно выполнения комплексных планов устойчивости отдельных регионов.
- Решение также предусматривает одобрение комплексного плана устойчивости территориальной общины Киева.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО относительно реализации комплексных планов устойчивости в отдельных регионах и утверждения комплексного плана устойчивости территориальной общины Киева.
Указ №838/2026 обнародовали на сайте главы государства в понедельник, 31 августа.
План устойчивости регионов: Зеленский ввел в действие решение СНБО
Документом определено, что контроль за реализацией решения СНБО будет осуществлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорь Клименко.
Указ вступает в силу с момента его опубликования.
Решение СНБО, которое является приложением к указу, предусматривает одобрение Комплексного плана устойчивости территориальной общины Киева.
КГГА, Киевскому городскому голове, Киевсовету и ряду центральных органов власти СНБО поручил обеспечить безусловное и своевременное выполнение Плана устойчивости Киева.
Ежемесячно до 10 числа они должны подавать СНБО и Кабмину информацию о состоянии его реализации.
Кабинет министров должен актуализировать комплексные планы устойчивости с учетом реальных перспектив выполнения предусмотренных мероприятий до начала отопительного сезона.
Правительство также должно обеспечить софинансирование плана Киева и привлекать дополнительные средства, в том числе от международных партнеров.
Кроме того, Кабмин должен создать резервы топлива, оборудования и материалов, обеспечить защиту объектов критической инфраструктуры и способствовать восстановлению подвижного состава Укрзалізниці.
Органы местного самоуправления должны сформировать физический резерв топлива как минимум на две недели. В первую очередь его должны предусмотреть для объектов жизнеобеспечения.
Многоквартирные дома необходимо подготовить к автономной работе, оборудовав системы независимого резервного питания.
Предприятия тепло- и электроэнергетики до начала отопительного сезона должны защитить критические элементы объектов с использованием технических решений первого уровня защиты. Они также должны создать резерв оборудования, комплектующих и материалов для проведения оперативных ремонтов.
Напомним, в начале августа для Киева утвердили План устойчивости. Документ предусматривает подготовку города к возможным атакам на объекты критической инфраструктуры.