Служба безпеки України системно протидіє зрадникам і корупціонерам у власних лавах, а також вживає заходів для захисту співробітників від російських спецслужб.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Викриття в СБУ: що відомо

З початку 2026 року за матеріалами Головного управління внутрішньої безпеки СБУ розпочато 186 кримінальних проваджень. Наразі 151 особі оголошено про підозру, серед них 48 – це посадовці СБУ.

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Лише за останні сім днів внутрішня безпека СБУ задокументувала п’ять злочинів щодо передавання Росії службових даних та стеження за співробітниками спецслужби.

Зокрема, в Одеській області викрито “крота” в місцевому підрозділі СБУ, який передавав російським спецслужбам секретну інформацію про правоохоронців та військовослужбовців Сил оборони.

У Київській області затримали нотаріуса, яка шукала відомості про співробітників СБУ в державних реєстрах і переправляла їх громадянам РФ, які співпрацюють із спецслужбами окупантів.

Крім того, в регіоні викрито ділка, який збував підроблені посвідчення, схожі на документи СБУ.

У Житомирській області затримали співробітника Служби безпеки України за передавання стороннім особам даних із закритих інформаційних систем правоохоронних органів.

У Закарпатській області спільно з ДБР повідомлено про підозру двом чинним співробітникам СБУ, які створили канал нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон поза пунктами пропуску.

Усім затриманим оголошено про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема, за державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111), шпигунство (ст. 114), перешкоджання діяльності ЗСУ (ст. 114-1), порушення недоторканності приватного життя (ст. 182), незаконне переправлення осіб через кордон (ст. 332) та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368).

Як зазначають в СБУ, фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото : СБУ

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